快訊

早晨財經速解讀／就業太強勁？10年債殖利率再創高！拜登2024恐有通膨大變數

誰才是愛國之光？中國大陸「辱華奧特曼」舞台劇衝突事件

威尼斯遊覽車墜毀爆炸至少21死12傷 市長：現場慘如世界末日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2歲童大腿被捏青 動手的幼兒園長還想申請改名、換負責人

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹市鄭姓幼兒園長3年前清理學生的嘔吐物時，制止2歲周姓幼童多次丟衛生紙、濕紙巾未果，動手捏幼童大腿致挫傷瘀青，被判刑6月定讞，幼兒園設立許可也被新竹市政府廢止；鄭事後欲申請變更幼兒園名稱和負責人被市府拒絕，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

鄭除了是幼兒園長也是兼任教保服務人員，他2020年11月24日代理2歲專班的教保服務，清理幼兒嘔吐物時，周童在一旁持續丟衛生紙、濕紙巾到嘔吐物處，被多次制止、帶離現場，周童仍持續動作，鄭便在周童大腿兩側施力捏2次，造成挫傷瘀青。

鄭刑事被依成年人故意對兒童傷害罪判刑6月定讞，新竹市政府調查後依法廢止教保服務機構設立許可，並解雇鄭、4年不得雇用，鄭不服處分，另案提行政訴訟，今年7月被北高行判決敗訴。

鄭2021年9月27日、10月27日檢具申請書、負責人身分證明文件、土地及建物使用權利證明文件，像新竹市政府申請變更幼兒園名稱和負責人，但被市府否准並退還申請資料，他不服提訴願被駁回，再提行政訴訟。

鄭認為市府對他有偏執成見，他首次送件後，市府在他可以補正資料期間廢止幼兒園的設立許可，造成他無法將幼兒園轉手他人經營，侵害他的就業權利，意圖讓幼兒園無法經營，斷他的謀生機會和權利，行政不中立。

北高行指出，鄭2021年9月9日被一審判決6月徒刑，立即於同年月27日申請變更幼兒園名稱和負責人，而市府同年10月1日廢止幼兒園設立許可，同年月27日鄭補正缺漏文件再度申請變更，被市府以設立許可已廢止而否准。

法院認為，鄭申請變更幼兒園名稱和負責人，因設立許可至今仍被廢止，而被市府否准，處分沒有違誤，判決鄭敗訴。

幼童示意圖／ingimage。
幼童示意圖／ingimage。

幼兒園 傷害罪

延伸閱讀

好市多「蒜辣薄皮脆雞桶」照騙 他看傻眼：三塊切成六塊賣

限100人！超市抗漲衛生紙2串半價來了 時間、地點曝光

3個月前才發生開槍墜樓 台南社區大樓又有男子大腿中槍

吃藥致容易瘀青？食藥署列9類影響藥物 這些補藥也入列

相關新聞

2歲童大腿被捏青 動手的幼兒園長還想申請改名、換負責人

新竹市鄭姓幼兒園長3年前清理學生的嘔吐物時，制止2歲周姓幼童多次丟衛生紙、濕紙巾未果，動手捏幼童大腿致挫傷瘀青，被判刑6...

榮民狀告苗栗縣沒把他列低收入戶 反遭法院認證月收入31Ｋ

鄭姓榮民2021年8月入籍苗栗縣並被核列為中低收入戶，他提申復，苗栗縣政府認為他收入為1萬8265元，超過1萬4230元...

受中共資助參選 林德旺等3人遭訴

台灣人民共產黨主席林德旺被控接受中共資助指示，去年推派同黨副主席鄭建炘參選台北市議員；林另指使同夥余聲洪以人頭收貨人，非...

李慶華詐領助理費遭通緝 汐止樓中樓豪宅以2163萬元拍出

前立委李慶華詐領逾500萬元助理費支付前妻贍養費、房貸或旅遊等，被檢方依貪汙罪嫌起訴，法院傳喚未到庭，2018年發布通緝...

高雄木材工廠噪音惹是非 員工「比中指」付出代價

高雄岡山一家木材工廠前年11月因廠區作業噪音過大，附近鄰居陳姓男子氣得跑來工廠大門蒐證並破口大罵，此時林姓員工突向陳比出...

養子要錢不成燒棉被 沒燒到家人物品仍涉公共危險罪

彰化縣曹姓男子向洪姓養父索討金錢被拒，回到自己臥室燒物品洩憤，經家人報警被移送偵辦，彰化地方法院法官認為曹男的行為嚴重危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。