2歲童大腿被捏青 動手的幼兒園長還想申請改名、換負責人

新竹市鄭姓幼兒園長3年前清理學生的嘔吐物時，制止2歲周姓幼童多次丟衛生紙、濕紙巾未果，動手捏幼童大腿致挫傷瘀青，被判刑6月定讞，幼兒園設立許可也被新竹市政府廢止；鄭事後欲申請變更幼兒園名稱和負責人被市府拒絕，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

鄭除了是幼兒園長也是兼任教保服務人員，他2020年11月24日代理2歲專班的教保服務，清理幼兒嘔吐物時，周童在一旁持續丟衛生紙、濕紙巾到嘔吐物處，被多次制止、帶離現場，周童仍持續動作，鄭便在周童大腿兩側施力捏2次，造成挫傷瘀青。

鄭刑事被依成年人故意對兒童傷害罪判刑6月定讞，新竹市政府調查後依法廢止教保服務機構設立許可，並解雇鄭、4年不得雇用，鄭不服處分，另案提行政訴訟，今年7月被北高行判決敗訴。

鄭2021年9月27日、10月27日檢具申請書、負責人身分證明文件、土地及建物使用權利證明文件，像新竹市政府申請變更幼兒園名稱和負責人，但被市府否准並退還申請資料，他不服提訴願被駁回，再提行政訴訟。

鄭認為市府對他有偏執成見，他首次送件後，市府在他可以補正資料期間廢止幼兒園的設立許可，造成他無法將幼兒園轉手他人經營，侵害他的就業權利，意圖讓幼兒園無法經營，斷他的謀生機會和權利，行政不中立。

北高行指出，鄭2021年9月9日被一審判決6月徒刑，立即於同年月27日申請變更幼兒園名稱和負責人，而市府同年10月1日廢止幼兒園設立許可，同年月27日鄭補正缺漏文件再度申請變更，被市府以設立許可已廢止而否准。

法院認為，鄭申請變更幼兒園名稱和負責人，因設立許可至今仍被廢止，而被市府否准，處分沒有違誤，判決鄭敗訴。