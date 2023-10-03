高雄木材工廠噪音惹是非 員工「比中指」付出代價

高雄岡山一家木材工廠前年11月因廠區作業噪音過大，附近鄰居陳姓男子氣得跑來工廠大門蒐證並破口大罵，此時林姓員工突向陳比出中指，讓陳不滿人格遭貶抑，報警請求80萬元損害賠償。橋頭地院判林應給付陳5000元，另公然侮辱罪，還得繳交國庫3000元罰金。

判決書指出，事發當時，陳男因噪音過大而至該工廠大門處發洩情緒，工廠內員工林男見狀後，基於公然侮辱犯意，對陳男比出中指侮辱。

「在工廠工作幾十年來，跟他說話根本不到10句話。」林男一開始否認犯行，警詢跟偵查中，林男辯稱當時有站立在工廠門口，但並未對陳男比出中指，只是揮手請破口大罵的陳男離開。

陳男指出，他與林男並不認識，林做好自己員工本分就好，不應該找他麻煩；陳認為，「比中指」足以貶損人格及名譽，因此受名譽遭妨害部分要求林男賠償40萬元，長期精神慰撫金40萬元，依侵權行為法律規定，請求賠償共80萬元。

法院認為，木材工廠噪音經檢查皆合規定，但陳男長期無法忍受噪音問題，甚至得向精神科看診求助，法院審酌，陳、林兩造雖素無瓜葛，但林「比中指」行為，讓陳感到難堪受辱，考量雙方社經地位等，法院認定80萬賠償過高，判林賠償陳5000元為宜，而公然侮辱罪公訴部分，橋院簡易庭法官考量林並無前科，判處3000元罰金，可易服勞役折算。