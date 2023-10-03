快訊

第60屆金馬獎入圍最大贏家是這部片 影帝簡直是「男神打架」

房市不妙！台中這兩大區年輕人10年狂減3.5萬人

搭飛機見前排「3位毛乘客」端坐完全不吵鬧！他好奇問身分超吃驚：都是國家英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄木材工廠噪音惹是非 員工「比中指」付出代價

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山一家木材工廠前年11月因廠區作業噪音過大，附近鄰居陳姓男子氣得跑來工廠大門蒐證並破口大罵，此時林姓員工突向陳比出中指，讓陳不滿人格遭貶抑，報警請求80萬元損害賠償。橋頭地院判林應給付陳5000元，另公然侮辱罪，還得繳交國庫3000元罰金。

判決書指出，事發當時，陳男因噪音過大而至該工廠大門處發洩情緒，工廠內員工林男見狀後，基於公然侮辱犯意，對陳男比出中指侮辱。

「在工廠工作幾十年來，跟他說話根本不到10句話。」林男一開始否認犯行，警詢跟偵查中，林男辯稱當時有站立在工廠門口，但並未對陳男比出中指，只是揮手請破口大罵的陳男離開。

陳男指出，他與林男並不認識，林做好自己員工本分就好，不應該找他麻煩；陳認為，「比中指」足以貶損人格及名譽，因此受名譽遭妨害部分要求林男賠償40萬元，長期精神慰撫金40萬元，依侵權行為法律規定，請求賠償共80萬元。

法院認為，木材工廠噪音經檢查皆合規定，但陳男長期無法忍受噪音問題，甚至得向精神科看診求助，法院審酌，陳、林兩造雖素無瓜葛，但林「比中指」行為，讓陳感到難堪受辱，考量雙方社經地位等，法院認定80萬賠償過高，判林賠償陳5000元為宜，而公然侮辱罪公訴部分，橋院簡易庭法官考量林並無前科，判處3000元罰金，可易服勞役折算。

陳男不服、上訴，二審駁回，陳至少得支付二審裁判費13545元。

橋頭地方法院外觀。圖／本報資料照片
橋頭地方法院外觀。圖／本報資料照片

噪音 公然侮辱

延伸閱讀

影／好可憐！柯基種犬遭棄高雄荒野 皮包骨只剩「冷宮斤」

高雄消防服務人口比六都最末 藍營籲提升比例、智慧救災

台南臨安橋拆除後巨大橋體半夜運出破碎 空汙噪音擾民

高雄再增3文健站照顧原民長者 敬老禮金提升至1500元

相關新聞

國道上沒繫安全帶挨罰3千 苦主怒PO「超糊照片」嗆搶錢

南投一名余姓民眾日前開車行經國道6號，事後竟收到一張未繫安全帶的罰單，但他堅持自己有繫安全帶，更因國道警方舉報的照片超級...

高雄木材工廠噪音惹是非 員工「比中指」付出代價

高雄岡山一家木材工廠前年11月因廠區作業噪音過大，附近鄰居陳姓男子氣得跑來工廠大門蒐證並破口大罵，此時林姓員工突向陳比出...

養子要錢不成燒棉被 沒燒到家人物品仍涉公共危險罪

彰化縣曹姓男子向洪姓養父索討金錢被拒，回到自己臥室燒物品洩憤，經家人報警被移送偵辦，彰化地方法院法官認為曹男的行為嚴重危...

三顧副董陳宗基爆料衍生「假麥牌」案外案 檢警傳喚記者到案說明

三顧生技副董事長陳宗基被離職員工告發證券交易法特別背信罪，意外衍生出「假麥牌」案外案，士林地檢署發交台北市警士林分局調查...

台中男警無聊偷查2美女警個資 犯重罪獲緩刑保住工作

台中第4分局詹姓警員因私人因素，無故利用M-Police系統偷查同分局2名外型亮眼女警的個資，後經曝光被移送法辦、內部懲...

搶金項鍊變現25萬2天花光 他匡3酒店妹陪烤肉睡覺遭逮

施姓男子缺錢花用又欠債，上月底鎖定士林區一間銀樓佯裝顧客，趁隙把價值28萬的金項鍊搶走轉身就跑，店老闆追上前他已消失無蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。