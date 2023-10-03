養子要錢不成燒棉被 沒燒到家人物品仍涉公共危險罪
彰化縣曹姓男子向洪姓養父索討金錢被拒，回到自己臥室燒物品洩憤，經家人報警被移送偵辦，彰化地方法院法官認為曹男的行為嚴重危害社會治安，依涉犯家庭暴力的公共危險罪，判處4個月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。
判決書指出，曹男今年6月間向洪姓養父要錢不成，拿打火機和報紙回自己臥室，點燃報紙丟向枕頭和棉被，火勢很快變大，洪姓養父見狀連忙通報119和員警趕到救災，曹男被帶回警詢時坦承放火洩憤，燒的都是自己物品，沒燒其他家人的東西。
據了解，洪姓養父告訴員警，養子索錢遭拒就發脾氣，點燃報紙燒房間物品意圖恐嚇，令他心生畏懼。警方依家庭暴力的公共危險罪嫌移送曹男，檢方訊後聲請簡易判決處刑。
法官審酌曹男在洪姓養父無償提供的房間裡，放火燒燬房間裡的自己所有物，萬一火勢擴大延燒，後果將不堪設想，幸經洪姓養父及時撲滅未釀成燒燬住宅的後課，但曹男行為導致四周險遭波及，危及周遭公眾安全，嚴重危害社會治安，實不足取，因此依家暴的公共危險罪判處4月有期徒刑。
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