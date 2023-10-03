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三顧副董陳宗基爆料衍生「假麥牌」案外案 檢警傳喚記者到案說明

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

三顧生技副董事長陳宗基被離職員工告發證券交易法特別背信罪，意外衍生出「假麥牌」案外案，士林地檢署發交台北市警士林分局調查，並已傳喚3名持印有TVBS、東森電視台麥克風採訪的攝影記者釐清案情，呂姓公關公司負責人因在國外尚未到案，後續將再通知說明。

本案源於三顧生技告發跳槽至超基因生技的董姓、鄭姓離職員工竊取公司機密，陳宗基卻被反咬告發涉犯特別背信罪，陳否認犯行，並於8月28日赴偵查庭應訊後，在士林地檢署門口爆料被媒體潑髒水，影武者是政媒兩棲的超基因生技董事長林書弘。

據悉，在陳宗基受訪現場，一名男子手持TVBS、東森電視字樣的麥克風，另2名男子分別持攝影機拍攝，採訪畫面經公關公司轉發資料給媒體，有電視台記者發現東森新聞的麥牌早已更新為「亞運看東森」白底藍字樣，並非原來的黃底麥牌，隨即詢問當日是誰到場採訪，電視台內部則查無文字記者或攝影記者到士林地檢署採訪，懷疑有人假冒記者身分持假麥牌。

士林地檢署事後剪報分他字案、發交士林警分局調查，檢警上周發傳票傳喚呂、3名電視台記者到案說明，其中一名記者配合調查，而呂因人在國外，無法如期到案說明，檢警後續會再度通知，盡速釐清案情。

三顧副董事長陳宗基遭控特別背信罪，出庭後受訪衍生出「假麥牌」案外案。圖／聯合報系資料照片
三顧副董事長陳宗基遭控特別背信罪，出庭後受訪衍生出「假麥牌」案外案。圖／聯合報系資料照片

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