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台中男警無聊偷查2美女警個資 犯重罪獲緩刑保住工作

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中第4分局詹姓警員因私人因素，無故利用M-Police系統偷查同分局2名外型亮眼女警個資，後經曝光被移送法辦、內部懲處；法院考量，詹身為警察理應更守法規，卻利用職務機會侵害同仁隱私，犯1年以上重罪，但考量詹坦承賠償且無前科，依2個違反個資法判他1年，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，詹員（40歲）為探知同分局2名女警的身分證字號、年籍等個資，基於非公務目的利用車籍系統，分別以「舉發交通違規」、「受處理報案」等名目查詢2人個資，經檢舉、內部稽查曝光遭分局依法送辦。

台中地院審理時，詹員均坦承不諱，和2名女警證詞相符，雙方也經送調解成立；法院審酌，詹員是公務員，假借職務上之機會犯個資法，應依法加重其刑。

法院審酌，詹員為了私人事務探查2人個資，固有不該，但並未將蒐集所得的個人資料加以處理、利用，犯罪所生損害尚未擴大，且未因犯罪而獲得任何益處，詹事後經調解成立也已經賠償完畢。

法院認為，經綜合斟酌後，認為就算科處詹最低刑度1年以上，仍嫌過苛，客觀上足以引起一般人同行，因此就詹2次犯行，均依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院指出，詹身為警察，相較一般人民，理應更遵守法規，竟假借職務上之機會，以其公務帳號登入警政知識聯網的車籍資料系統，登載不實查詢事項，登入M-Police查詢系統侵害2人隱私，同時損害警察局管理正確性。

法院考量，詹犯後坦承，已經和2人調解、賠償，且詹無前科，認為經過這次教訓當能知謹惕，依2個公務員假借職務上之機會，犯2個個人資料保護法第41條之非公務機關非法蒐集個人資料罪，各判詹8月、7月，應執行1年，均緩刑2年。  

台中第4分局。記者曾健祐／攝影
台中第4分局。記者曾健祐／攝影

個資 警察 女警

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