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年底就要退休 基隆偵查佐酒後騎機車拒測 收18萬罰單

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局黃姓偵查佐今天凌晨疑酒後騎機車拒絕酒測，警方除交通法規開單及處置，並記1大過，將他改調制服警員。聯合報系資料照片
基隆市警局黃姓偵查佐今天凌晨疑酒後騎機車拒絕酒測，警方除交通法規開單及處置，並記1大過，將他改調制服警員。聯合報系資料照片

基隆市警局黃姓偵查佐今天凌晨疑酒後騎機車，遇到員警攔檢時拒絕酒測，警方開出18萬元罰單、吊銷他的駕照，並當場移置保管機車。市警局表示，黃姓偵查佐將被記1大過，改調制服警員，今年考績列丙等。

50多歲黃姓偵查佐任職市警局婦幼警察隊，今天凌晨2時多非勤務時間，疑酒後騎私人普通重型機車，行經基隆市仁愛區仁二路時，員警研判他有喝酒，攔下盤查。黃拒絕酒測，因他未肇事，警依規定開出18萬元罰單、吊銷駕駛執照，並當場移置保管機車，禁止他繼續騎車。

市警局表示，黃姓偵查佐為列管違紀傾向人員，今晨疑酒後騎車拒絕酒測，將依「警察人員駕車安全考核實施要點」記1大過，黃的上級幹部連坐處分，陳姓小隊長記過1次，吳姓隊長記申誡1次。

市警局將調整黃男整服務單位，改調制服警員。今年年終考績列丙等外，將他提列為「教育輔導對象」、「酗酒習性員警」，未來每班勤務出勤前，由主管依規定實施酒測，另從嚴追究相關人員考核監督責任。

據了解，黃姓偵查佐已提出退休申請，預定今年底生效。若涉犯公共危險罪被移送法辦，將無法如期退休，可能因此才決定拒測。雖然另受行政處分，但可請長假到退休生效日期，對他的工作實質影響不大 。

市警局表示，為貫徹酒駕零容忍目標，將秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度，落實防制員警酒後駕車，並要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處及權益損失情形，避免酒駕行為再次發生，維護警譽。

酒測 制服

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