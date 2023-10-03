幫派分子朝盧照琴公司開5槍自首 嘉檢起訴

具幫派背景的邱姓男子被控3月間持改造步槍到嘉義縣，對曾是十大槍擊要犯的盧照琴公司連開5槍，隨即帶槍向警方自首，嘉義地檢偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，28歲邱姓男子於3月2日凌晨1時52分持改造的M4A1步槍朝盧照琴位於水上鄉的公司射擊5發子彈，造成大門玻璃破裂、鐵門毀損，且危害盧照琴妻子賴姓婦人安全。邱男隨後帶著改造步槍、25發制式子彈到嘉義縣警察局水上分局自首。

檢警表示，住在新北市的邱男有幫派背景，當時開槍後不到5分鐘就駕車抵達分局自首，邱男的辯護律師也在10分鐘內抵達分局；邱男交代槍枝來源時，辯稱是已故友人寄放。

邱男於3月2日在嘉義地方法院的羈押庭供稱，因見盧照琴猥褻少女新聞，才會持槍射擊其公司，以達到恐嚇目的並藉此出名。

嘉義地方法院認為，盧照琴猥褻案件經判決確定且執行完畢，且邱男是2年前看到新聞，距離3月2日犯案已隔相當時間，邱男辯稱持槍射擊恐嚇理由，有違常理，邱男犯行有高度受他人指使可能。另外考量有湮滅證據、勾串共犯之虞，裁定羈押並禁見，已於7月1日羈押4個月期滿。

檢方指出，邱男針對的盧照琴自發生槍擊案後，均沒有出面說明，由其妻子賴婦向專案小組說明。

檢方偵結後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴，考量邱男為5年內故意再犯刑案的累犯，審酌是否加重其刑，另外，邱男犯案後前往分局自首，請依規定減輕其刑。

綽號「瘋琴」盧照琴曾名列國內十大槍擊要犯，曾與綽號「穿山甲」的詹龍欄聯手槍殺賭友，一度遭判死刑，後來改判無期徒刑，經2次減刑後於1999年假釋出獄；2004年又捲入藝人澎恰恰自慰光碟勒索案，2007年遭判刑2年4個月，入獄服刑1年8月後於2009年假釋出獄；2018年8月涉嫌對女友的未成年女兒強制猥褻，判處10月徒刑定讞，今年1月服刑期滿出獄。