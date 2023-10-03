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民宿卡拉OK伴唱含盜版音樂獲判無罪 因點歌機大陸出品

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭一間民宿提供卡拉OK伴唱設備，內含華納、英皇、杰威爾等國內外知名唱片公司歌曲，卻未得到授權，獲授權的揚聲多媒體公司依違反著作權法，將民宿業者與伴唱設備公司告上法院；法官審酌，該伴唱設備是從大陸進口，民宿業者與台灣代理商無從得知授權情況，日前判決無罪。

判決書指出，揚聲公司去年7月間發現，宜蘭某民宿提供給住宿客的伴唱設備中，有多首揚聲獨家獲得台澎金馬地區授權的歌曲，卻未經過揚聲同意，遂一口氣將民宿經營者林姓男子、吳姓男子，伴唱設備代理公司負責人田姓男子、伴唱設備公司負責人呂姓男子，依違反著作權法第87、92、93條告上法庭。

呂男供稱，自己只提供機器，消費者點歌，他無從限制，且伴唱機是從大陸的廣東眾樂公司進口，有向該公司確認過，內含音樂皆經過合法授權；他在多縣市遭到揚聲公司提告違反著作權法，檢方都不起訴，足證並未侵害著作權。

民宿業者吳男表示，民宿由他經營，林男只是登記名義人，並未參與經營。點歌機是向田男公司付費使用，也有給付歌曲版權年費；田男則稱，他的公司負責該伴唱設備新竹、宜蘭地區代理服務，因看到呂男多次被告都獲不起訴，才相信呂沒有違法。

法官審酌，揚聲提告違反著作權法第92條部分，民宿卡拉OK伴唱帶不算是「公開播送」，難以認定違反此條；第87條、93條部分，呂男是向大陸廣東眾樂公司進口該點歌機，廣東眾樂公司曾出具授權證明同意書，呂男稱他「相信該公司有獲授權」並非無據。

揚聲公司出示中國音像著作權集體管理協會聲明書、海基會證明、公證書等文件，表示授權廠商並不包含廣東眾樂，且授權地區僅有大陸地區而無台澎金馬，足證伴唱帶中的歌曲確屬盜版；法官認為聲明書時間是今年3月17日，呂男公司去年10月間就已撤銷，難認定他當時知道廣東眾樂提供盜版音樂。

法官表示，呂男雖有查明伴唱機合法性的義務，但我國目前並無查詢管道或途徑，且伴唱機中歌曲有數萬首，要求他逐一核實太過苛刻。綜上所述，難以證明呂男、田男、林男、吳男4名被告在明知伴唱公司未獲授權的情況下，使用盜版歌曲，判決無罪，全案可上訴。

宜蘭某民宿使用的伴唱機內含未獲授權音樂，遭獲授權的揚聲公司告上法院，日前獲判無罪。圖為宜蘭地方法院。本報資料照
宜蘭某民宿使用的伴唱機內含未獲授權音樂，遭獲授權的揚聲公司告上法院，日前獲判無罪。圖為宜蘭地方法院。本報資料照

民宿 廣東 宜蘭

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