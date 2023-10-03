公路總局養路士幫業者「收錢辦證」 圖利罪判2年10月
公路總局中壢工務段養路士林志順利用核發路權證照機會替廠商「收錢」，獲取120萬2500元現金和8萬500元債權，新北地方考量林坦承犯行、繳回不法所得，依貪汙治罪條例圖利罪判2年10月徒刑。林就量刑上訴，台灣高等法院認為林破壞公務員對公職的忠誠義務，駁回他上訴。
檢調調查，林志順（53歲）負責受理中壢工務段轄管道路路證申請窗口、審核，2014年至2021年間，欣桃天然氣公司因施作瓦斯管線埋設工程需大量申請路證，林志順見有利可圖，2016年起向欣桃稱將中壢段路證申請等交由他「代辦」，可如期取得路證，並以此收受每次3500元的「勞務費」。
檢方認為，未找到證據證明林當初有向欣桃天然氣威脅「不給錢就不審核路證」，而他事後坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，依貪汙治罪條例罪嫌起訴，但請法院依法減輕其刑。
新北地院認為林志順利用承辦中壢工務段施工許可等業務機會，長期代理欣桃製作文件申請路證，自我審核後核發，藉此獲取不法利益，破壞人民對於申請路證處理的信任，審酌林認罪、繳回犯罪所得，加上他自陳仍在養路處任職，月收3萬8千元，依圖利罪處2年10月徒刑，褫奪公權1年。
林志順不服判得太重，提起上訴，主張應用刑法59條「情堪憫恕」條款減刑。他說只是代業者申請路證，並未造成損害，僅是為貼補家用才犯案。
高院認為林負責受理轄管公路挖掘申請及核發施工許可證業務，卻多次代辦欣桃天然氣公司的路證申請，收取現金高達120萬2500元與債權8萬500元，嚴重破壞國家公務員忠誠義務，客觀上沒有犯罪的特殊原因與環境，無情輕法重之處，非「情堪憫恕」。
高院認為一審量刑未逾越法定刑範圍，且相對於貪汙治罪條例第6條第1項第4款的法定刑，於適用同條例第8條第2項前段規定減輕其刑後，為2年6月以上有期徒刑，可見一審量處低度刑，並無過重可言。高院指林的行為損害國家利益，他卻辯稱犯罪未生損害，說詞不可採，因此駁回上訴。
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