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安平警攜手南檢署檢察官 與民有約查賄座談會

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

為杜絕賄選，台南市警四分局結合台南地檢察署，昨晚在安平區育平里活動中心舉辦檢察官與民有約反賄宣導座談會，場面相當熱絡。記者黃宣翰／翻攝
為杜絕賄選，台南市警四分局結合台南地檢察署，昨晚在安平區育平里活動中心舉辦檢察官與民有約反賄宣導座談會，場面相當熱絡。記者黃宣翰／翻攝

為杜絕賄選和選舉暴力，台南市警四分局結合台南地檢察署，昨晚7點在安平區育平里活動中心舉辦社區治安會議及檢察官與民有約反賄宣導座談會，社區民眾100多人參加 ，場面相當熱絡。

座談會由分局長王子雄主持，台南地檢署檢察官高振瑋、警察局防治科專員鐘國強等人到場指導，座談會邀請轄內議員、里長及社區里民等人員參加。

高振瑋向選民提醒，因應明年初即將到來的中央公職人員選舉，鼓勵民眾「全民反賄，檢舉賺獎金」，有相關賄選情資請隨時撥打檢舉電話「0800-024-099轉4」或「06-2959839」，檢警單位絕對會保密及確保檢舉人安全，如進而查獲選舉賭盤，最高檢舉獎金有獎金500萬元，而查獲境外勢力介入選舉案件，則有最高檢舉獎金2000萬元。

高振瑋除將法令口白化外，更輔以有獎徵答、互動式提問，加深選民對於賄選態樣及觸法可能面臨的刑責印象，使民眾對於政府查察賄選標準及決心有更深層的認識。

育平派出所所長吳尚謙整理近期受理的詐騙案件，教導民眾如何覺察欺詐話術，進而化險為夷，避免自己成為詐團口中的肥羊。

分局長王子雄表示，警方會全面配合台南地檢署，全力查察賄選並積極防制暴力或選舉賭盤等介入；面對疑似詐騙情境之際，應提高警覺但勿慌張，可撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110請求警方協助，切勿一時心急失去判斷力，讓辛苦賺取的錢財輕易落入不法份子手中。

賄選 台南

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