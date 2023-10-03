海軍3士官營區熬夜打麻將 不符比例原則軍方記大過全撤銷

海軍示意圖。圖／翻攝自中華民國海軍官網

海軍海洋監偵指揮部曾姓上士、洪姓中士、邱姓下士去年深夜不睡覺，在辦公室聚眾打麻將，被軍方決議各記大過1次懲處，3人不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認為軍方處分有違反比例原則之虞，判決撤銷3人的大過，可上訴。

海洋監偵指揮部第三中隊油機曾姓上士去年11月3日深夜11時許，和同指揮部的機動雷達偵搜中隊洪姓中士、邱姓下士、林姓上兵等人，在車組辦公室聚眾打麻將，曾、洪、邱各被記大過1次，他們不服懲處個別提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

曾、洪、邱主張，他們僅違反常規作息並非賭博，且麻將也不是違禁品，認為軍方人評會委員認定的事實錯誤，適用法律也有違誤，3人案發前生活考核正常，考績均為甲，也坦承本次事件，更沒有影響國軍任務，卻被記大過致考績吃丙，被迫不適服現役而退伍，失去工作權，影響家庭生計，認為處分違反比例原則。

北高行指出，曾、洪、邱確實有在深夜聚眾打麻將，被車組副組長夜間常規督導時發現，軍方認定3人違反國軍風紀規定「言行不檢」，並無違誤。

不過，軍方過往曾發現官兵玩線上遊戲被記申誡2次或記過1次，或是曾有士官未依規定就寢並在勤室內打麻將，也分別記過2次懲罰，與本案相互比較，同為未依作息常規聚眾打麻將，為何本案懲處重於其他案件？

北高行認為軍方處分沒有記載分別記曾、洪、邱大過1次的裁量理由，也沒有說明本案相較於其他案件有何差異或沒有選擇其他種類懲罰的理由，認為軍方處分有裁量怠惰的瑕疵，故撤銷曾、洪、邱3人的大過，判軍方敗訴。