自稱「明太祖後代」斷人腳筋逃大陸 朱雪璋今出庭盼法官輕判

自稱明太祖朱元璋子孫的前台北市信光里長朱雪璋，因比武挑斷對手的腳筋獲判6年定讞後卻潛逃中國，遭檢方依違反入出國及移民法起訴，桃園地院今天首度開庭，朱當庭認罪祈求輕判。圖為朱雪璋／聯合報系資料照片

自稱明太祖朱元璋子孫的前台北市信光里長朱雪璋，2016年因比武挑斷對手的腳筋，2020年最高法院依重傷害罪將他判刑6年定讞，朱事後卻潛逃中國，2020年9月中旬自廈門押解返台，遭桃園地檢署依違反入出國及移民法起訴，桃園地院今天上午首度開庭，朱雪璋當庭認罪，希望法官能判輕點，同時要求扣押的手機能還他，法官訊問後還押。

朱雪璋2016年2月與綽號「深海閻王」的武術家王毓霖比武，卻找人埋伏偷襲砍斷王的腳筋，最高法院2020年5月依重傷害罪判朱有期徒刑6年確定。宣判隔天，朱雪璋和妻子吳佩樺前往桃園機場但被攔下，2人轉而找黃姓徒弟協助偷渡赴大陸。

根據北檢起訴指出，朱雪璋和妻子吳佩樺在嘉義一帶躲了1個月，再從高雄興達港搭舢舨出海偷渡到廈門上岸，檢警2020年9月透過「兩岸共打機制」將朱雪璋遣返回台，也追究吳女違反入出國及移民法、藏匿人犯等刑責，台北地院審理後，今年2月間依使犯人隱避罪判處吳女拘役40日，得易科罰金4萬元。