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「C罩杯小隻馬」收費3.5萬…政大生開網路交友公司 遭檢舉媒介性交易緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

政大法律系一名何姓學生經營網路男女交友公司，標榜一名「C罩杯的小隻馬可愛正妹」，4小時收費3.5萬元可從事親密行為，遭檢舉媒介性交易，獲北檢緩起訴。記者蔣永佑／攝影
政大法律系一名何姓學生經營網路男女交友公司，標榜一名「C罩杯的小隻馬可愛正妹」，4小時收費3.5萬元可從事親密行為，遭檢舉媒介性交易，獲北檢緩起訴。記者蔣永佑／攝影

政大法律系一名何姓學生去年成立網路男女交友公司「西革瑪」，打著教男性如何與女性交友，且可從事摟抱、愛撫、舌吻等親密行為，標榜一名「C罩杯的小隻馬可愛正妹」，4小時收費3.5萬元，後來見行情不佳，還主動一路降價至1.4萬元，最後遭人檢舉媒介性交易。經何男解散公司並寫下悔過書，台北地檢署今依違反兒少性剝削防制條例等罪將他緩起訴，並繳公庫6萬元。

今年6月9日晚間，有政大學生在Dcard表示，臉書「NCCU政大學生交流版」出現一間標榜「同居約會派對、多人酒局遊戲」，並自稱是「提供把妹教學與娛樂服務的新創公司」，表示「今晚想約會的兄弟注意，有小隻馬C罩杯正妹想找人約會賺零用錢，一次4小時，費用3萬5，約會地點皆可，女生大膽敢玩，可摟抱愛撫舌吻摸奶，體驗情侶約會爽感」。

不僅如此，後來何男見市場不夠熱絡，又在公司LINE官方群組更新資訊，表示「定價降到只要2萬元！約會體驗不變」，「今晚都沒人約…我朋友的朋友的正妹朋友都要哭了，決定限時大特價，收14000就好，大家快約她出來吧」，因此被認為何男涉嫌仲介賣淫，還囂張在校版攬客，於是向警方檢舉。

警方上門後，何男供稱成立公司，是為了單純教男生如何把妹，並尋得另名不認識的女網友願意加入一對一教學，當一日女友，但實際未有任何客人上門，也願意接受校方懲罰。檢察官考量他深表悔意，且未實際營利，因此在他手寫悔過書後，將他緩起訴，期間為2年，並須在4個月內繳付國庫6萬元。

約會 正妹 政大

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