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陸軍預財士欠賭債異想天開 盜刻長官印章詐領404萬下場曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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陸軍六軍團二一砲指部防空營前預財士王前文因積欠賭債，心生歹念侵占軍方國庫支票，盜刻長官印章詐領公款404萬餘元，最高法院依現役軍人侵占公有財物罪、利用職務上機會詐取財物及公務員假借職務上機會偽造有價證券等79罪判關8年定讞。

王前文（25歲）2017年4月1日至2018年11月23日擔任二一砲指部防空營預財士，負責管理營上財物收支，熟知國庫支票支領相關流程，但他因積欠賭債，2017年6月開始利用經手支票機會侵占15萬4000元款項，用來清償債務。

王再利用前、後任營長職務交接之際，盜刻新任營長的印鑑章，並利用利用職務保管營區空白國庫支票的機會，開立62張支票詐領389萬餘元公款，也全數用來償還債務。他接受軍方行政調查後，主動向檢方坦承犯行，並接受裁判。

一審開庭時，法官發現王存入個人銀行帳戶金額比詐領金額少，詢問王短缺款項流向，他起先支吾其詞，數度辯稱「忘記了」卸責，直到法官出示證據，斥責「證據都攤出來給你看了還不承認」，才改口認罪。

一審依現役軍人犯侵占公有財物罪、現役軍人犯利用職務上機會詐取財物、公務員假借職務上機會偽造有價證券等79罪判刑12年徒刑，褫奪公權6年。

王僅針對定應執行刑部分上訴，二審認為王自首犯行，偵審期間坦承犯罪並返還42萬元犯罪所得，王沒有任何前科，過長刑期不利於復歸更生，認為一審定應執行刑12年，偏離通常裁量行使，認為王上訴認為刑期過重有理由，審酌後改判8年徒刑；最高法院認為判決認事用法，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

侵占 軍人 公務員

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