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日料老闆認定妻外遇 先勒斃她再砍小王改判15年8月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

周姓日本料理店老闆殺害妻子後，帶著生魚片刀找林姓「小王」報復，一審被依殺人、殺人未遂罪判16年徒刑；案經上訴，台灣高等法院今改判15年8月刑。圖／聯合報系資料照
周姓日本料理店老闆殺害妻子後，帶著生魚片刀找林姓「小王」報復，一審被依殺人、殺人未遂罪判16年徒刑；案經上訴，台灣高等法院今改判15年8月刑。圖／聯合報系資料照

日本料理店周姓老闆疑妻外遇，在新北中和住處用毛巾勒斃她後，再前往永和福和路拿生魚片刀砍殺林姓「小王」，新北地方法院考量周坦承殺妻、否認意圖殺害林，分別依殺人、殺人未遂罪判處14年、5年6月徒刑，合併執行16年。案經上訴，台灣高等法院今改判15年8月刑。

周姓男子（63歲）因多次目擊張姓妻子（60歲）與林姓男子（55歲）走在一塊，懷疑妻子出軌，夫妻為此多次口角。

去年7月9日凌晨0點多，周因覺得妻子欺騙他，趁妻子服安眠藥熟睡時，用毛巾將她勒斃，上午9點，他回經營的日料店拿生魚片刀，再跑到永和福和路林姓男子住處樓下，打電話找林談判。林否認與周妻交往，周持生魚片刀朝林的腹部刺下，林閃開並奪下他手中的生魚片刀，周趁隙逃跑，2分鐘後到新北市警永和分局投案。

周坦承殺妻並砍傷林，但否認有殺林之意，稱有用報紙包住生魚片刀刃，只是要給對方一點教訓，但檢方不採信，認為他惡性重大，建請法院從重量刑。

新北地院認為周只因妻子外遇就殺人，對林行凶的意圖也很明顯，且他經營日本料理店豈會不知生魚片刀鋒利，認定他犯殺人、殺人未遂罪。新北地院審理時，周一再責怪婚姻遭破壞，地院認為他性情暴戾、不知殺妻讓婚姻無法回復，判他16年徒刑。

高院行準備程序時，周沒多說話。高院審理後，殺人罪仍維持原14年刑度，但殺人未遂罪撤銷改判為5年2月，應執行刑略減為15年8月，較一審少了4個月。

殺人 生魚片

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