機車男栽在未扣「安全帽扣」 自曝被通緝遭警移送歸案

高雄仁武42歲陳姓男子前晚騎車時未依規定扣上安全帽扣，正好被澄觀派出所巡邏警看見，隨即趨前盤查；當時，陳男神情慌張一度不願告知身分，此舉反倒更讓警方察覺異樣，陳眼看難逃法網，只好自陳因涉嫌竊盜，遭彰化地檢署通緝在案，警詢後移送歸案。

仁武分局指出，員警前晚凌晨2時許，巡邏至仁武區仁慈路與仁慈七街口時，發現陳姓男騎士未依規定扣上安全帽扣，才會趨前攔查，沒想到，意外會因此逮捕到這名「彰化通」。

過程中，陳男一度不願意表明身分，但已栽在安全帽沒扣好，無處可逃，陳男才坦言自己涉嫌竊盜，遭彰化地檢署發布通緝，但他辯稱長期在外縣市工作，才會沒收到相關司法文書，未依指定時間前往地檢署報到。