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機車男栽在未扣「安全帽扣」 自曝被通緝遭警移送歸案

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武42歲陳姓男子前晚騎車時未依規定扣上安全帽扣，正好被澄觀派出所巡邏警看見，隨即趨前盤查；當時，陳男神情慌張一度不願告知身分，此舉反倒更讓警方察覺異樣，陳眼看難逃法網，只好自陳因涉嫌竊盜，遭彰化地檢署通緝在案，警詢後移送歸案。

仁武分局指出，員警前晚凌晨2時許，巡邏至仁武區仁慈路與仁慈七街口時，發現陳姓男騎士未依規定扣上安全帽扣，才會趨前攔查，沒想到，意外會因此逮捕到這名「彰化通」。

過程中，陳男一度不願意表明身分，但已栽在安全帽沒扣好，無處可逃，陳男才坦言自己涉嫌竊盜，遭彰化地檢署發布通緝，但他辯稱長期在外縣市工作，才會沒收到相關司法文書，未依指定時間前往地檢署報到。

「就沒錢易科罰金！」陳男坦白，自知竊盜罪已被判刑，卻逃避執行甘願被通緝，只能躲躲藏藏生活，警方現場告知陳男相關權利後逮捕，全案詢後移送橋頭地檢署代執行歸案。

高雄市警局仁武分局員警在超商前攔查到一名通緝犯未扣安全帽扣歸案。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局員警在超商前攔查到一名通緝犯未扣安全帽扣歸案。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局員警在超商前攔查到一名通緝犯未扣安全帽扣歸案。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局員警在超商前攔查到一名通緝犯未扣安全帽扣歸案。記者古和純／翻攝

彰化 通緝 安全帽

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