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掛白色「喪禮燈籠」在他人屋外 高雄男強出頭下場出爐

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

橋頭地方法院外觀照。本報資料照片
橋頭地方法院外觀照。本報資料照片

高雄從事殯葬業的朱姓男子替表弟出氣，竟掛了十多個白色喪禮燈籠在受害人住家屋外，藉此恐嚇對方人身安全，不過，朱男與受害人根本素不相識，只因表弟遭人冒名借錢當了冤大頭，但此舉已讓受害人一家3人惶惶不安，報警求助；事後，朱男被依恐嚇罪起訴，被判10天拘役，可易科罰金。

依一般民間信仰，喪家於守喪期間，會將白色燈籠懸掛屋外，引領往生者返家，並提醒路人，若有禁忌請迴避，因此也容易使人與遭受不測以致死亡的意象產生聯想，進而感受逼迫畏懼，影響活動自由。

判決書指出，朱男因表弟李姓男子遭黃姓友人冒名向其配偶辛姓女子借款，讓不知情的辛女向李男索債，李男曾因這件事向朱男抱怨，沒想到朱男為幫李俊德出氣，竟闖到辛女住家，懸掛白色喪禮燈籠，讓辛女一家3口心生畏懼。

警方逮到朱男時，朱對犯行坦承不諱，且有相關照片佐證，檢方依恐嚇罪提起公訴，但法官審酌朱男尚未與辛女一家3人達成和解，因此，近日橋頭地方法院簡易庭判他10天拘役，可易科罰金，全案仍可上訴。

恐嚇 民間信仰 配偶

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