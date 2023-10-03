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停車場當「檢舉魔人」？他場外違停狂收18張罰單 打官司結果曝光

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停車場當「檢舉魔人」？他場外違停狂收18張罰單 打官司結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

嚴姓市民去年將小客車停放在台北市停車場外的紅線處，被連開18張罰單金額逾萬元，他不服提行政訴訟指控停車場管理人員為增加收入才檢舉他，且紅線不清楚，請求撤銷罰單，台北高等行政法院認為紅線確實斑駁，難讓人明瞭是不得停車之處，判決撤銷8張罰單，可上訴。

嚴去年1月20日至3月9日因將車輛停放在杭州南路一段某巷弄停車場外的畫紅線路段，被民眾拍照向警方檢舉，而被台北市交通事件裁決所開罰8張罰單，金額共計5400元，他不服提行政訴訟抗罰。

他主張違規地點旁邊是停車場，管理人員為增加收入而檢舉違規，且標線不清楚，警方也曾到場認為紅線畫的不清楚，檢舉照片中的紅線應該是檢舉人事後用電腦加工，並在檢舉後請公家單位重新畫設，請求法院撤8張罰單；北高行開庭時，嚴追加請求撤銷其餘10張罰單。

北高行指出，根據相關照片，違規地點紅線寬度較細且不連續，與一般顏色清晰、寬度達10公分、連續性禁止臨時停車線不一樣；台北市交通管制工程處經民眾反映標線不清，派員勘查後也補繪完成，交工處人員作證說「補繪前紅線確實比較斑駁」。

判決指出，車輛停放處的紅線屬於交通標線，畫設不清晰、明確，難以期待嚴能明確知悉當地是禁止臨時停車路段，主觀上不具非難性、可規則性，判決撤銷8張罰單；至於其他10張罰單，嚴追加已逾法定期間而不合法，應予以駁回。

此為示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
此為示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

罰單 停車場 北市

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