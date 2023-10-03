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憲法法庭審查庭重組 支持廢死尤伯祥 與許宗力同庭
新任大法官朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥十月一日上任，憲法法庭公告新的審查庭組成表，其中被提名時爭議最大的尤伯祥與司法院院長許宗力同一庭，再成焦點。四名新大法官上任後，邁入十五名大法官都是蔡英文總統提名的時代，「死刑是否違憲？」議題，法界也預期終將解決，但認為總統大選前不會有動作。
因人選爭議不少、審查時間倉促，立法院六月廿一日臨時會進行「大法官人事同意權案」投票時，國民黨、民眾黨拒投也不進場，民進黨團則發出甲級動員令全力護航；民進黨立委蘇治芬點名律師尤伯祥在林內焚化爐貪汙案「教唆證人偽證」，包括當時的審判長、檢察官都挺身指證，破了天荒，但在執政黨動員下，四人仍順利過關。
憲法法庭共五個審查庭，依憲法法庭審理規則規定，由司法院組織法所列「不同款資格」或「不同專業領域」的大法官三人組成。新審查庭第一庭由司法院長許宗力擔任審判長，成員為呂太郎、尤伯祥；第二庭由副院長蔡烱燉任審判長，成員詹森林、黃昭元。第三庭庭長由許志雄擔任，成員楊惠欽、陳忠五；第四庭審判長張瓊文，成員蔡宗珍、朱富美；第五審查庭審判長黃瑞明，成員謝銘洋與蔡彩貞。
許宗力上任後拔擢主張廢死的法官升任終審法院、司法行政要職，而尤伯祥支持廢死立場鮮明，如今兩人同屬一審查庭，是否受理死刑條文法規範審查「直球對決」，法界認為不無可能。
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