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捲高虹安涉貪案 「有加班」 王郁文不認罪

聯合報／ 記者王聖藜郭政芬／連線報導

高虹安涉貪案，前辦公室公關主任王郁文（前）昨出庭否認犯罪。記者曾原信／攝影
高虹安涉貪案，前辦公室公關主任王郁文（前）昨出庭否認犯罪。記者曾原信／攝影
台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文出庭；檢方認為王女是高的共犯，但王女否認犯罪，表示「有加班」，「我沒有浮報、虛報酬金、加班費」。

王郁文對起訴書附表金額不爭執，以「有加班」作無罪答辯，但依起訴書舉證附表，她二○二○年二月一日到八月卅一日在職七個月，只有四月時實領一三八○元加班費，帳項由高虹安核定。

王郁文說，當初與高虹安面談，開出實領四萬六千元薪水條件，她有保留與高虹安私LINE對話，就職時不知立法院編有問政經費，對助理領到的錢可不可流用也不清楚，更不知道高虹安有無犯意。

王郁文說，高虹安如何要求行政主任黃惠玟作帳她不清楚，是黃惠玟問她願不願將酬金、加班費挪做零用金；王女說，她有實際加班，所以依法可領加班費，會捐零用金是受黃惠玟通知，捐款自行保管的部分，高虹安無法決定用途。

檢察官聲請傳喚黃惠玟作證，王郁文律師聲請傳喚高虹安、黃惠玟作證，法官表示評議後決定。

高虹安昨一貫低調，指案件已到法院審理，要給法官更純淨審判空間。

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