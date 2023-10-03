綠指不只一個馬文君 藍批抹黑

潛艦國造案是否涉嫌洩漏機密資料至國外，引爆朝野攻防。民進黨昨表示，國民黨其實不只一個馬文君，二○二一年國民黨立委呂玉玲、江啟臣、溫玉霞、馬文君曾提案凍結潛艦預算七十億元，馬文君也早在二○一九年將已編列的潛艦國造七十五點一億元預算提出全數刪除，令人不禁想問是否別有用心。

國民黨則回批，民進黨將立委監督潛艦國造議題抹黑成「賣台行為」，渾然忘記過去也曾對各項國防專案，包括潛艦國造在內凍結預算，如今卻操作雙標的抹黑行徑，實在令人啼笑皆非。

國民黨指出，國民黨長期堅定支持不對稱戰力的方向未曾改變，潛艦國造早在國民黨馬政府時期開啟，二○一四年正式啟動海昌計畫，二○一五年編列預算，二○一六年海軍與台船簽約，二○一六至二○一七年蔡政府接續執行。

國民黨表示，扮演忠誠在野黨為國家利益著想，持續監督專案效能與預算，何來賣國之說？國防部針對國造潛艦首艘原型艦造價約五百億元，執行效能有待加強，卻不容許任何人質疑，在立委馬文君強力監督下提出幾項問題後，反遭民進黨鋪天蓋地抹黑。

國民黨表示，國防預算本來就應受監督，如果立委監督就是共諜，民進黨立委羅致政、王定宇、蔡適應、趙天麟也曾凍結預算，依照民進黨邏輯，這些民進黨立委不也是在賣台？