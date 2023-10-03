潛艦國造機密外洩？ 檢火速分案

潛艦國造召集人、前參謀總長黃曙光日前表示，有立委阻撓潛艦國造計畫執行，將機密資料外洩，海軍前顧問郭璽更直指立委馬文君涉案，引發雙方互告。法務部長蔡清祥昨在立法院公開表示，高檢署已分案調查；最高檢也將相關資料發交高檢署與北檢，徹查是否涉及洩漏國防機密之外患罪和公務員洩密罪。

蔡清祥昨在立院司法及法制委員會外受訪說，高檢署和調查局都已展開了解。就在蔡清祥證實檢方已展開行動，最高檢也認為，該案事涉國家安全及國防機密，影響國家安全甚巨，依檢察一體，下令高檢署及北檢查辦。

據了解，法務部、最高檢昨天表態後，高檢署和北檢均已火速完成分案，高檢署由「重大危害國家安全及社會秩序案件」小組偵辦，北檢則由黑金專組偵辦，並依照法定分工，由高檢署負責刑法第一○九條外患罪部分，北檢負責刑法第一三二條洩漏國防以外之機密的公務員洩密罪。

郭璽因指控就是馬文君阻撓潛艦國造計畫執行，馬文君九月卅日赴南投地檢署控告郭璽涉嫌加重誹謗罪；郭璽昨也赴台北地檢署，控告馬文君涉嫌妨害名譽，並提起民事求償三百萬元。

郭璽說，馬文君日前在臉書指控「郭璽為尹清楓喪命案涉案者、黃曙光的打手、親共、軍火掮客及海軍黑幕」等事，與事實不符，黃曙光擔任中校時他們才結識，黃曙光是大他一屆學長；尹案時，黃曙光胞妹黃珊珊擔任他的委任律師，尹案結束後彼此就沒有再聯繫。

馬文君則說，郭璽說話從頭到尾都顛三倒四，如果有證據，直接拿出來去舉發就好了，怎麼只會告加重誹謗？「如果合理監督變成現在這個樣子，算是一個民主國家嗎？這是綠色恐怖。」