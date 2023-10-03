傳專員欠債上億落跑 宜縣府：曠職已解雇

宜蘭縣政府公共造產許姓雇用專員疑因積欠賭債，向地下錢莊借錢，驚人利息壓得他喘不過氣來，傳出他最近一年來，謊稱縣府官員酒駕急需用錢、參與縣府標案投資等名義四處借錢，最後被逼得走頭無路，上周四突然失聯，債主求償無門，外傳他誆騙借貸1至2億元，警方目前接獲1名被害人報案。

據了解，許姓約雇人員外號「阿信」，平時幫縣府負責跑宜蘭市區行程，上周四曾參加一場警友會活動，之後就不見人影。縣府表示，許男超過3天未到職上班，縣府也聯絡不上他，依曠職昨將許員解雇，民眾若權益遭受損害，可依循法律途徑解決。

許姓雇員「落跑」一事，在地方傳得沸沸揚揚，有人在網路截圖散播，指被害人多達50、60人，但警方至今只接獲礁溪鄉有1名被害人報案，報案人稱上周許男急需用錢，同情對方可憐，基於朋友關係出借200萬元，得知許男不見人影，遂向警方報案控告詐欺。

許男誆騙借貸金額1至2億元不等，但未經證實。知情人士說，許最初疑因積欠賭債向地下錢莊借錢，直到最後付不出高額利息，挖東牆補西牆，最近1年來開始謊稱投資縣府綠博、童玩節及媽祖文化節等標案名義，四處向民代或地方名人借錢。

礁溪鄉一名村長說，許男最後被逼急了，借錢1千萬元，10天支付利息150萬元，非常驚人。

出借者相信許男是縣府團隊成員，連收據、借條等書面資料都沒簽，即便後來改口稱投資，亦無投資契約，有人被借4千萬元。有被害人想籌組自救會，但恐涉及重利罪，連日來，警方僅接獲1名被害人報案，縣政府包括縣長室也沒有接到被害人電話。

許姓男子現年51歲，4年前進縣府服務，外界稱他是縣長秘書，真正職務是縣府民政處公共造產雇用專員。