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國造潛艦洩密案 北檢預計今分案偵辦
國造潛艦疑涉洩密案，引發國民黨籍立委馬文君、海軍前顧問郭璽互控。最高檢察署認為，軍事機密外洩影響國家安全，決定依檢察一體下令查辦，今天已將相關資料分案，分別發交台灣高等檢察署、台北地方檢察署偵查。北檢表示，待收到相關資料後，預計今天將分案調查。
國造潛艦召集人黃曙光近日表示，有立委阻撓潛艦國造計畫執行，將潛艦國造機密資料交付外國，郭璽指控，馬文君曾洩漏機密資料給中共。最高檢今天表示，因事涉國家安全及國防機密，今天已將國造潛艦疑涉洩密案分案，分別發交高檢署及北檢偵辦。
北檢表示，待今天收到相關案件資料後，將視案件資料及管轄權，進行分案調查。依刑事訴訟法規定，涉及內亂罪、外患罪及妨害國交罪的案件，第一審管轄權屬於高檢署。
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