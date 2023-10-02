國造潛艦洩密案 北檢預計今分案偵辦

國造潛艦疑涉洩密案，引發國民黨籍立委馬文君、海軍前顧問郭璽互控。最高檢察署認為，軍事機密外洩影響國家安全，決定依檢察一體下令查辦，今天已將相關資料分案，分別發交台灣高等檢察署、台北地方檢察署偵查。北檢表示，待收到相關資料後，預計今天將分案調查。

國造潛艦召集人黃曙光近日表示，有立委阻撓潛艦國造計畫執行，將潛艦國造機密資料交付外國，郭璽指控，馬文君曾洩漏機密資料給中共。最高檢今天表示，因事涉國家安全及國防機密，今天已將國造潛艦疑涉洩密案分案，分別發交高檢署及北檢偵辦。