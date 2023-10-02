中風父狂吸鄰居二手菸 孝子氣轟鄰「很想打你」反被告

高雄蘇姓男子父親中風在家照護，黃姓鄰居卻時常在大門口抽菸，菸味飄進蘇男家裡，害得蘇父病情加重，蘇不滿跑去找黃男理論，一句「你是流浪漢嗎？我真的很想打你」惹怒黃男，蘇被依恐嚇罪判刑拘役25天，上訴後高雄地院合議庭綜合事件前因後果，認為蘇應無恐嚇意思，改判他無罪。

判決指出，蘇男長期不滿黃男在住處門外抽菸，去年8月16日晚間6時許，他又看到黃男在外抽菸，菸味還飄進家裡，一氣之下找上黃男勸戒，希望黃以後抽菸可以走遠一點。

黃男見蘇男上前，反而拿手機錄影，兩人接著爆發口角，蘇眼見黃男勸不聽，脫口「你是流浪漢嗎」、「我真的很想要打你」，兩人糾紛不平，分別拿手機報警。

警方到場後，蘇男因出言恐嚇被警方送辦，高雄簡易庭審理時，他否認恐嚇，稱「想要打你」是形容對方行為屢勸不聽，讓人氣到想打人，「很想要」並不是「要」的意思。

簡易庭法官則認為「我真的很想要打你」，顯然以加害生命、身體言詞通知黃男，依社會一般觀念，足使人心生畏怖而有不安之感，依恐嚇危害安全罪，判蘇男拘役25天，得易科罰金。

蘇不服上訴，稱他88歲父親中風臥床，每次聞到菸味就要抽痰，去年6月開始，黃不斷在家門外抽菸，害他父親咳嗽、不舒服，他曾多次請黃男到遠一點地方抽菸，還曾報警，對方卻都不理，他投訴無門，衛生局也管不了。

蘇男說，那天是看護告訴他黃男在門口抽菸一整天，他上前勸導，對方卻說「我就是要抽菸，你再講，我繼續抽更多」、「我沒事，我就是要在這邊抽菸」，他才會回「你怎麼會沒事，你是流浪漢嗎」，接著說出氣話「我真的想打你」，他是真的被逼到沒辦法，並沒有要恐嚇對方。

雄院簡易庭法官參酌案發緣由及蘇父就醫紀錄，認為蘇父中風確實容易因菸味加劇病情，且案發後隔天，黃男仍繼續在住處抽菸，蘇最後選擇再次報警，可見當天「想打你」並無讓黃男產生畏怖心，綜合雙方爭執緣由，蘇男應無恐嚇故意，改判無罪。

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