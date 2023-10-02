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馬文君遭控「賣國」告郭璽 投檢今分案加快調查

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

立委馬文君前天（30日）前往南投地檢署控告郭璽加重誹謗罪。圖／本報資料照
立委馬文君前天（30日）前往南投地檢署控告郭璽加重誹謗罪。圖／本報資料照
前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密，將機密文件洩漏給外國，批她賣國，並於今提告。馬文君則在前天（30日）前往南投地檢署，控告郭璽加重誹謗罪。對此，南投地檢署表示，上周六已受理該案，今天就會進行分案，並加快調查腳步。

潛艦國造案因召集人黃曙光指有立委「一直在搞」，郭璽出面直指「一直在搞」的人就是馬文君，甚至指控馬文君將機密文件洩漏給外國，痛批她「賣國到了極點」，近日仍持續開砲指控，並宣告今天會前往台北地檢署提告。

馬文君前天為此前往南投地檢署，控告郭璽加重誹謗罪，並要求黃曙光清楚交代，是哪位立委「一直在搞」？哪家軍火商「賣台洩密」？並指黃曙光敢說不敢當，根據黃的指控，這已經是叛國，依法黃曙光應立刻告發，由檢調偵辦。

馬文君提告當天正值中秋連假，南投地檢署今表示，上周六已受理該案，今天就會就進行分案，發交給檢察官後，也會加快調查腳步；至於郭璽戶籍不在南投，郭璽今也在台北提告，後續將視馬提告部分的調查結果，再決定後續如何處理。

馬文君 郭璽

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