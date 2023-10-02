捲高虹安涉貪案「月領197元加班費」！台大「公衛文」出庭不認罪

台北地院今天上午針對高虹安涉貪案傳喚前公關主任王郁文。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文出庭。檢方認王女是高的共犯，王女入庭前表示「有加班」，法庭內否認犯罪，表示「沒有浮報、虛報酬金、加班費」。

王郁文從歷久公司轉任高的國會辦公室，她今天對起訴書附表金額、款項與帳戶證據不爭執，另以「有加班」辯無罪；檢方認定，王女2020年2月1日到2020年8月31在職7個月，依檢方舉證附表，王郁文7個月只領了高虹安「1380元」加班費，平均1個月的加班費是197元。

王郁文今天延用偵查中選任律師葉志飛、王俊棠辯護，預計葉志飛、王俊棠將與高虹安的辯護人王世華、陳建良、陳宗豪「同盟」，在一審形成交叉火網對檢方的公訴團隊宣戰。

準備庭一開始檢、辯即互別苗頭，公訴檢方以投影片說明王郁文與高虹安為共犯，王女的律師團也回擊投影片，說明王郁文沒有違法，一開審就蹦出火花。

王郁文表示，當初與高虹安面談時，開出實領4萬6000元條件，有保留2020年1月18日與高虹安的私LINE；王女說，就職時不知立法院編有問政經費7萬9072元，對助理領到的錢可不可流用也不清楚，更不會知道高虹安有無犯意。

王女說，高虹安如何要求黃惠玟(高虹安的國會辦公室行政主任)做帳她不清楚，是黃女提議辦公室缺乏購買物資設備的資金，問願不願將酬金、加班費挪做零用金，「所以我沒有浮報酬金、加班費」，也不會知道黃女如何製作「異動表」。

王郁文表示，她在職每個月都有實際工作、加班，對於檢方指稱的加班數、加班費請領數額並不爭執；關於檢方指控王郁文繳回差額，王女辯稱，她有實際加班，所以依法可領加班費，不過，對加班費請領流程不清楚。

王女說，她不會刻意打聽同事的薪酬、加班費，「不知道別人的狀況」，她只知道酬金、加班費是黃惠玟去申報的。

王郁文還說，會捐零用金是受黃惠玟通知，要捐的部分由她自行保管，自行保管的部分「高虹安無法決定用途及運用」；關於檢方起訴羅列高虹安公款私用品項如「雙眼皮貼」、「衛生棉」、「頭痛藥」、「台大醫藥費」、「洗頭」、「卸妝棉」，王郁文告訴法官，錢能不能這樣用她不清楚。

王郁文的律師葉志飛說，檢方掌握的大帳、小帳兩者無關，檢方論告指違法的錢進入王郁文的帳戶，已將案件拉高到「預算法」的層級；律師王俊棠說，王郁文是真實的國會助理、實際上有加班，錢進了她帳戶，怎麼處分是個人自由。

法官進行起訴書記敘確認、爭點整理、證據能力意見表示後，檢察官聲請傳喚黃惠玟作證，以證明2020年3月27日後，王郁文即知悉高虹安國會辦公室的酬金、加班費運作方式，並配合將差額回繳為零用金。

王郁文的律師聲請傳喚高虹安作證，欲證明高沒有跟王女說過沒有加班費，另欲證明高虹安沒有與王女說過有無代墊款的事，還聲請傳喚黃惠玟，想證明王郁文沒有詐領之實，另具狀聲請調閱偵查光碟。

根據檢、辯雙方聲請調查證據，法官詢問兩方主詰問、反詰問次序、所需時間，宣告會經合議庭評議後再決定是否准許。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費共46萬30元個人私用，檢察官起訴高、高的前國會辦公室主任陳奐宇、黃惠玟、前法務主任陳昱愷、王郁文，檢方認為，陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文與高虹安有犯意聯絡、行為分擔，4人是高的共犯，除王郁文今天無罪答辯，另3名助理日前已公開認罪。