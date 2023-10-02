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檢察官助理倉促上路 朝野立委滿是疑問
為因應詐騙案件暴增，不僅民怨沸騰形成國安問題，更拖垮基層檢察官偵查能量，法務部為此招募百餘名檢察官助理，協助各地檢消化詐騙案件。立法院司法及法制委員會，今天進行「詐騙案件暴增，地檢署人力不足」專案報告，朝野立委對這個9月才上路的新制度，從各種面向紛紛提出質疑，認為仍需法制化才能完備現行制度。
立委鄭運鵬從減少檢方案源的角度，建議法務部可從妨礙名譽和無肇事酒駕除罪化著手，這兩者便可減少檢察官約一成的案量，或是用行政處罰來快速解決一些違法的問題，這些都可以減輕檢察官的工作。
立委吳怡玎指出，現在雖然要補充檢察官助理，但檢察官的流失才是真正嚴重的問題，今年光是離職加退休的檢察官就有55位。此外，在檢察官助理沒有法制化前，因檢察官助理不屬公務人員，僅是約聘人員，且很多可能都在準備律師國考，若將來考上離職，是否適用律師法司法人員離職3年內不得在曾任法院或地檢署執行律師職務的規定？
立委賴香伶則懷疑，檢察官助理僅有46000元月薪，卻要協助檢察官偵辦各類資訊、科技型詐騙，如此低薪加上沒有升遷機會，恐怕很難吸引具有高科技或AI專才投入。
立委江永昌表示，以現今檢察官的案量，辦案負荷和品質令人擔心，他長年以來都在關心減少濫訴、工作簡化、微罪案件分流、微罪刑責可以行政罰代替等議題。另外，如今檢察官助理看似屬於非屬行使公權力的臨時性、短期性、季節性、特定性的定期契約性質工作，未來是否適用勞基法？可不可以兼職？這些法務部都應該考慮。
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