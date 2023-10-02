檢察官助理倉促上路 朝野立委滿是疑問

為因應詐騙案件暴增，不僅民怨沸騰形成國安問題，更拖垮基層檢察官偵查能量，法務部為此招募百餘名檢察官助理，協助各地檢消化詐騙案件。立法院司法及法制委員會，今天進行「詐騙案件暴增，地檢署人力不足」專案報告，朝野立委對這個9月才上路的新制度，從各種面向紛紛提出質疑，認為仍需法制化才能完備現行制度。

立委鄭運鵬從減少檢方案源的角度，建議法務部可從妨礙名譽和無肇事酒駕除罪化著手，這兩者便可減少檢察官約一成的案量，或是用行政處罰來快速解決一些違法的問題，這些都可以減輕檢察官的工作。

立委吳怡玎指出，現在雖然要補充檢察官助理，但檢察官的流失才是真正嚴重的問題，今年光是離職加退休的檢察官就有55位。此外，在檢察官助理沒有法制化前，因檢察官助理不屬公務人員，僅是約聘人員，且很多可能都在準備律師國考，若將來考上離職，是否適用律師法司法人員離職3年內不得在曾任法院或地檢署執行律師職務的規定？

立委賴香伶則懷疑，檢察官助理僅有46000元月薪，卻要協助檢察官偵辦各類資訊、科技型詐騙，如此低薪加上沒有升遷機會，恐怕很難吸引具有高科技或AI專才投入。