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5萬2買交友網站會員 男提前「達標」卻怨網站違約提告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

丁姓男子花了5萬2千多元加入交友網站會員，原本預期可以拿到不少潛在約會名單，結果跟3名女生約會後，認為交友網站沒有幫他「客製化」，還將女方主動邀請約會列入保障次數，讓他提前「達標」終止合約，提告要求交友網站還他4萬2千多元服務費，法院審理後，認為交友網站並未違反合約規定，判丁男敗訴。

丁男主張，前年11月他繳交5萬2688元加入交友網站會員，依規定網站每週至少要提供2名符合他條件的女性會員給他參考，他雖然收到4名會員資料，但4名女生都是網站「群發」，每名會員都收到相同內容，根本不像當初入會說的「客製化」。

另外，他選擇的服務方案約定可以保障約會3次，入會時，服務人員稱保障次數是他主動邀請，並取得其他會員同意才算，但網站幫他安排的3次約會，都是其他會員發出邀請，依照合約意思，對方發的邀請不應該列入保障次數，結果網站卻以保障次數「達標」，終止合約。

丁男不滿，認為交友網站沒依據合約規定幫他安排適合約會對象，應該依服務程度比例返還剩餘的服務費，合計4萬1496元。

交友網站挨告反駁，稱丁男入會後，他們就一次提供20筆女性會員資料，丁男也確實從這些資料中，找到對象約會成功，他們每周也依約提供2名女性會員資料給丁男參考，直到保障次數額滿終止會員資格為止，並沒有違反合約規定。

法院審理時，法官根據丁男與交友網站的對話紀錄，發現網站雖「群發」女性會員資料，但丁男提出以南部女性為優先的條件時，也確實傳送20名符合丁男需求的女性會員資料，另在會員終止前，交友網站也有定時提供女性名單給丁男參考，並沒有空窗期。

至於保障次數部分，合約寫明在入會1年內，網站會為丁男安排約會3次，法官認為，約會本質是雙方「互相」欣賞對方，應屬雙方均有意願參與，而非單方面挑選的過程，對方邀請丁男約會，也是丁男評估後，決定進一步了解才花費勞力、時間及費用赴約。

法官綜合交友網站的合約內容及丁男的對話、約會過程，認為交友網站並未違反丁男入會時的相關約定，判丁男敗訴。

丁姓男子花５萬多元加入交友網站會員，跟３名女性約會後提早「達標」，丁認為網站沒照合約走提告敗訴。示意圖。記者陳睿中／攝影
丁姓男子花５萬多元加入交友網站會員，跟３名女性約會後提早「達標」，丁認為網站沒照合約走提告敗訴。示意圖。記者陳睿中／攝影

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