潛艦國造有人洩密？郭璽提告馬文君涉妨害名譽 求償300萬元

海軍前顧問郭璽今赴台北地檢署，控告國民黨籍立委馬文君涉犯妨害名譽，提起民事求償300萬。記者房荷庭／攝影 潛艦國造案因總召集人黃曙光近日指控，有立委阻撓國造潛艦計畫執行，台灣麻將最大黨主席、海軍前顧問郭璽指控就是國民黨籍立委馬文君，指控馬文君曾洩漏機密資料給中共。馬文君9月30日赴南投地檢署，控告郭璽涉嫌加重誹謗罪。郭璽今赴台北地檢署，控告馬文君涉嫌妨害名譽，並提起民事求償300萬元。

郭璽表示，馬文君上個月29日在臉書指控「郭璽為尹清楓喪命案涉案者、黃曙光的打手、親共、軍火掮客及海軍黑幕」等事，與事實不符，今協同委任律師王振志赴北檢提告馬文君涉嫌妨害名譽；同時到台北地方法院，向馬文君提起民事求償300萬，待判決出爐，全數金額會全數捐出。

郭璽指控馬文君洩漏機密資料給國外，媒體問及，國外單位是哪個國家？對此，郭璽回應「這個東西怎麼能講，你（媒體）不用擔心，馬文君委員自己知道」。郭璽表示，他手上已經握有相關資料，強調不必擔心，資料都是機敏資料，但未進一步說明資料內容。

郭璽說，黃曙光擔任中校時，他們才結識，黃曙光是大他一屆他的學長；尹案時，黃曙光胞妹黃珊珊擔任他的委任律師，尹案結束後，彼此就沒有再聯繫，郭璽今天也發表不自殺聲明，他說，尹案時，他曾嘗試自殺，如今他絕對不會自殺。

事件源於，首艘潛艦國造「海鯤艦」9月28日在高雄下水，國造潛艦召集人黃曙光日前在內部會議評論潛艦國造時，點名有名立委，針對潛艦國造在搞事、有軍火商賣國，洩漏機密資料。

黄曙光指出，有廠商因沒有標到就把資料丟給中共大使館，讓中共回頭找對方國家進行施壓，表示有一個立委「為了一些蠅頭小利」、「一直在搞」，但在他明令要求下，該立委就碰不到。

郭璽9月30日接受聯訪時指出，「馬文君就是那位立法委員，把我們國家所有造的潛艦的資料，送到國外去的人；馬文君同日下午赴南投地檢署，控告郭璽涉嫌加重誹謗罪，要求曾任參謀總長的黃曙光，如果知道立委違法就應主動檢舉，否則就是瀆職。

馬文君於9月29、30日在臉書發文表示，她一直在等待黃曙光清楚交代所指的立委及軍火商身分，認為根據黃曙光的指控已經是叛國，依法應立刻告發由檢調偵辦，認為黃曙光打迷糊仗。

馬文君表示，郭璽30年前就在海總竊資企圖轉售圖利、真正遊走中國大陸仲介買賣，曾涉及尹青楓命案，竊盜海軍機密轉售圖利，事後還成為軍火掮客，質疑這樣的人為何海軍還聘任顧問，甚至掌握連國防部長、總統都不知道的機密，海軍明顯違法。

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