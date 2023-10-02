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高雄2工人清淤死在下水道 包商負責人賠錢和解換免囚

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

邱姓、林姓工人到高雄鹽埕區大公路一處下水道工地清淤，卻吸入過量硫化氫死亡，李姓包商被依過失致死罪判刑8月，緩刑3年。本報資料照
邱姓、林姓工人到高雄鹽埕區大公路一處下水道工地清淤，卻吸入過量硫化氫死亡，李姓包商被依過失致死罪判刑8月，緩刑3年。本報資料照
高雄市政府水利局外包汙水下水道清淤工程，2020年12月1日晚間，邱姓、林姓工人施工時卻暈倒在下水道內，事隔4小時才被發現，邱、林被救出後送醫不治，高雄地院認為委外廠商鎮海科技未提供足量安全設備，依職業衛生法科罰金20萬元，李姓負責人被依過失致死判刑8月，緩刑3年。

2019年高雄市政府水利局發包北區汙水管線維修工程，廠商得標後，再將部分工程轉包給鎮海科技，由鎮海負責下水道清淤等工作。

2020年12月1日，鎮海科技指派邱姓、林姓工人到鹽埕區大公路清淤下水道，同日下午4時許，邱、林兩人抵達後開始工作，卻未配戴任何裝備進入下水道，最後因吸入過入硫化氫陷入昏迷，直到晚間8時許，巡邏員警發現工地有異，才通報救出倒在裡面的兩人。

邱、林兩人事隔4小時才送醫，急救後因吸入過量硫化氫不治，檢警偵辦時，鎮海科技李姓負責人辯稱他只是承包地面作業，工人不用進入下水道，公司也有提供通風設備、氣體偵測器及人員防墜，是邱男、林男兩人沒有帶配備上工，死亡與他無關。

但檢方認為，李男身為雇主，應避免施工造成的危害，卻未提供相關安全設備，導致兩名員工死亡，偵結依過失致死、職業安全衛生法將李男起訴。

高雄地院審理時，李男和邱男、林男兩人家屬達成和解，考量他在審理時坦承犯行，承認疏失，和解金也給付完畢，依過失致死罪判李男8月徒刑，緩刑3年；另鎮海公司則依違反職業安全衛生法科罰金20萬元。可上訴。

過失致死 工人

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