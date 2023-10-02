拍一下耳朵膿包噴濺2.89公尺？ 惡友打死失禁男判9年刑定讞

男子鄭凱文期待從幫人辦貸款中獲利，邀罹糖尿病、低血糖的郭姓友人同住，郭卻頻遭毆打，血跡噴濺2.89公尺高的天花板。郭受傷想喝水、吃消炎藥，鄭火大，數度拳打腳踢，郭被打到失禁。因穢物弄髒住處，鄭更惱怒，把郭打得渾身是傷、一命嗚呼。一審依傷害致死罪判鄭10年徒刑，台灣高等法院減為9年刑，最高法院駁回上訴定讞。

鄭凱文表示，2021年6月12日他騎機車接郭到新竹租屋處同住、賺錢，期間陪著郭補辦金融卡、存摺等，從當年7月13日至30日郭死亡時，多次徒手或拿電話線毆打對方，但他否認有傷害致死犯意。鄭說，郭會有一堆傷是因為在租屋處跌倒，且郭很排斥去醫院，不願就醫。

「不要趕我走，不然我會恨你」鄭凱文稱郭不想醫治，而他也沒力氣抱對方就醫，還怪林姓管理員若能提早通報消防局，郭就不會死去。鄭也澄清沒有要郭辦理漁會貸款或借款。

桃園地方法院調查，郭因無法控制大小便，鄭便將他移置浴室避免髒汙，並在7月26日晚間對著倒臥浴室內脫糞的郭錄影，還自加台語旁白「都是屎我也不知道怎麼做，『他』自己說要睡床，也是屎跟尿，我也不知道怎麼做，我朋友做到這樣，我不知道怎麼做，好，不然『你們』跟我說好了」。

法務部法醫研究所鑑定，直接引起郭死亡的原因是「脂肪性及敗血性肺栓塞」，而之前他就有胸壁層壞死性發炎、肋膜炎、肺炎及壞死性筋膜炎，以及多處肋骨骨折等傷勢，死亡結果和鄭的傷害行為有因果關係。

桃院認為，鄭凱文思量郭可能有辦法從其他地方貸款或借款，才一直將他留在租屋處，而郭被毆打時，血跡甚至噴濺到2.89公尺高的天花板上，而鄭的辯詞卻是他因「拍」到郭的臉，郭「耳朵的膿包噴濺出來」。

一審認為鄭為了等待郭能貸款而獲利，遲遲沒把全身是傷的郭送醫，絲毫不知尊重他人生命，犯後還指摘別人應該負責，惡性重大，判他10年徒刑。

檢方和鄭皆上訴，檢方指鄭犯不作為殺人罪，鄭堅稱是「傷害」而不是「傷害致人於死」，繼續推稱是社區管理員延誤通報害命。法醫研究所認為被害人的部分傷勢可能是自摔或急救所造成，高院認定鄭凱文毆打成傷的範圍比一審來得少，審酌被害人是糖尿病患者，鄭卻因細故而多次打他，且為了等待貸款而不讓郭就醫，導致悲劇發生，也沒和被害人家屬和解，改判9年徒刑。

最高法院認同二審見解，駁回上訴定讞。