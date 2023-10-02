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助理費案傳喚王郁文 高虹安籲「給法官更純淨審判空間」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，9月25日傳喚高虹安前助理黃惠玟等3名被告，3人均認罪，今天早上9點半將傳喚高虹安另1名前助理王郁文出庭，對此新竹市長高虹安回應，很感謝外界關心，案件已經到法院審理，要給法官更純淨的審判空間。

新竹市長高虹安被控立法委員任內要求公費助理等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回，供高虹安自行決定用途及運用。

北院上周首度召開準備程序庭，傳喚黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷出庭，3人在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。北院今天上午9點30分傳喚本案另1名被告、高虹安前助理王郁文出庭。

高虹安今天到新竹火車站視察「桃竹竹苗通勤定期票」運作情況，會後接受媒體聯訪，對於此案件未有過多回應，僅說「非常謝謝大家的關心，案件已經到法院審理，要給法官更純淨的審判空間。」

高虹安今天到新竹火車站視察「桃竹竹苗通勤定期票」運作情況，會後接受媒體聯訪，對於此案件未有過多回應。記者郭政芬／攝影
高虹安今天到新竹火車站視察「桃竹竹苗通勤定期票」運作情況，會後接受媒體聯訪，對於此案件未有過多回應。記者郭政芬／攝影

高虹安 王郁文

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