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女兒和鄰吵架幫出氣 7旬翁轟「無XX的卡小」7千元飛了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名72歲柯姓老翁平時與女兒同住，去年3月間女兒和陳姓鄰居因社區安寧起爭執，老翁為了替女兒出一口氣，在社區大廳遇見鄰居時當眾怒罵對方「無xx的卡小」。事後鄰居不滿提告，經桃園法院審理，依公然侮辱罪判老翁新台幣7千元。

判決書指出，柯姓老翁因為不滿鄰居陳姓男子以社區安寧一事與女兒發生爭吵，去年3月16日晚間6點16分許，在桃園市桃園區的住家社區大廳遇到陳男，當眾對他辱罵「無xx的卡小」、「瘋子又發作」及髒話等語，讓陳男聽完怒向警方報案。

對此柯姓老翁做筆錄時向警方坦承不諱，另有監視器錄影畫面及勘驗報告佐證，足認老翁的自白與事實相符，依妨害名譽等罪嫌經檢察官提起公訴。

桃園法院法官審理認為，老翁僅因不滿其女兒與鄰居因社區安寧起糾紛，當眾辱罵對方，使告訴人陳姓鄰居感受不堪，念及其犯後坦承犯行，但未能與告訴人達成調解並獲諒解，依犯公然侮辱罪處柯姓老翁新台幣7千元罰金，如易服勞役，以新台幣1千元折算1日。可上訴。

桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影
桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影

鄰居 公然侮辱

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