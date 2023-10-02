體育用品店不滿二手菸燻衣物 法官判菸味不得飄入鄰居屋內

嘉義市經營體育用品的李女與隔壁租屋販售菸酒商品的陳婦緊鄰而居，陳婦的客人經常在店門前聚集吸菸，菸味長期飄入李女店內，販賣的運動衣物沾有二手菸味，李女向陳婦反映未得改善，為二手菸味鬧上法院。法官認為李女主張有理，判決陳婦不得將菸味飄散侵入至李女租屋。可上訴。

李女表示，租屋販體育用品，鄰居陳婦租屋販售菸酒，店面相互比鄰，因陳婦販售的商品包含不同種類菸品，基於銷售目的，經常性提供客人試菸，陳婦在店面騎樓上擺放桌椅，客人長時間抽菸，製造大量菸味惡臭飄散到她店内。販售的物多為體育用品，菸味極易附著於布製品上難以消散，客戶反應店内菸味很重，物品上也有菸味等，致使營業權利受影響。

李女多次透過鄭姓房東協調，沒有獲得善意回應，架設錄影自行蒐證，雙方店面緊臨，陳婦客人頻繁製造二手菸行為時間超過3年，嚴重侵害她的營業行為、居住安寧及身心健康等權利。因此，依民法第793條、第800條之1規定，請求陳婦不得將二手菸的煙味、臭氣侵入至屋內。

陳婦表示，並沒有提供客人試菸促銷菸品，是李女誤會，店面外的騎樓及人行道，都不是菸害防制法第18、19條所列的禁菸場所，去年11月間嘉義市衛生局稽查沒有發現任何違反菸害防治法，警方也沒有發現有何大聲喧嘩擾人安寧的情形。她已貼告示禁止吸菸、桌椅已收起並勸導客人，有積極作為。

又雙方居住在嘉義市核心商業區，無可避免可能對於他人房屋內的氣味、聲音、聲響有所接觸的情形，因此，在一定程度內相為容忍彼此，實有必要，每個人對於氣味良莠的接受度都不相同。李女也沒有提出任何科學測量的空氣品質數值，只是以她個人感受主張有二手菸入侵，未盡舉證責任。

法院審理，陳婦騎樓擺放桌椅，任由客人頻繁在其店門口抽菸，且提供菸灰缸給客人使用，致菸味、惡臭時常飄散而侵入至李女店内，造成販售的衣、褲等物品上也有菸味，已嚴重影響李女營業。陳婦客人頻繁製造二手菸行為時間超過3年，李女請求於法有據。陳婦擺放桌椅、提供菸灰缸，已有幫助、容許客人在騎樓抽菸行為，即使菸味、惡臭不是由陳婦所製造出來，仍可歸責於陳婦。

李女依法請求陳婦不得將二手菸的煙味飄散侵入至李女承租店內，避免菸味附著於販售的衣、褲等物品上，影響營業，於法有據，應予准許。可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康