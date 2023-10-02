領高虹安7個月薪水變貪汙犯 「公衛文」今認不認罪？

新竹市長高虹安（左）涉貪案，今天上午將傳喚綽號「公衛文」的前公關主任王郁文（右）。圖／聯合報系資料照片 台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，繼高的前辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷公開認罪後，今天上午9時30分將傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前公關主任王郁文。

王郁文自歷久公司轉進高的國會辦公室，核薪4萬6000元，與高共事從2020年2月1日到2020年8月31日離職，檢方認定，王女與高共犯貪汙、使公務員登載不實罪，法定刑7年以上，換句話說，王女在高麾下7個月即捲入貪汙案。

法官上月25日傳喚陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷，3人認罪，3人辯護律師都主張依「自白」、「非身分公務員」、「情堪憫恕」建議法官判低度刑且宣告緩刑，王郁文偵查中否認犯罪，她的訴訟策略是否動搖？值得觀察。

依起訴書證據清單，王郁文2020年8月31日辭去國會辦公室工作，離職後，還被負責記帳、管人事的黃惠玟催繳並要求回捐零用金。

黃惠玟2020年10月6日以LINE傳訊息給王郁文「水母，9月份的加班費還要請你幫忙領喔，抱歉」；2020年10月19日黃惠玟傳「水母，上次請你幫忙領加班費的部分，16日已經入帳了，金額是1萬6256元，有空來辦公室麻煩給我，謝謝了」。

此外，王郁文對高虹安國會辦公室怎麼算酬金、加班費疑惑，黃惠玟2020年3月11日以LINE向王女解釋薪水為何會多出來。

黃惠玟LINE王郁文說「你的本子上應該會多出一筆補薪，這筆就是辦公室費用，也是放在你那邊隨時支應。所以4月15日入帳薪水時，也會多出2500元」，王女回黃女指「聽起來有點複雜」、「我要另外再拿多少錢出來嗎？只怕欠人家錢這樣」。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元私用，檢方起訴時，建請法院對高妥適量刑，宣告褫奪公權，但對認罪的陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷求處緩刑。

至於王郁文部分，檢察官認為王女知情、簽字、領錢、回捐，是高虹安的共犯；王女不認罪，起訴時檢方對王女應量處何種刑度，未置一詞。