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蕭敬騰母校 移工躲廢校種大麻被訴
越南籍陳姓移工三年前入境台灣，去年涉嫌從網路購買大麻種子、種植工具，挑選已停辦的「亞太創意技術學院」，在廢棄學生宿舍內種植大麻，還利用宿舍衣櫥烘乾大麻葉；警方搜索查獲市價近七十萬元大麻成品，依毒品罪嫌移送，檢方偵結起訴。
檢警調查，卅歲陳姓移工二○二○年初合法來台，他過去在越南時就有種植大麻經驗，去年初透過網路等不明管道取得大麻種子、種植器具等設備後，開始覓地種大麻。
台中市第六警分局接獲情資，共組專案小組偵辦，今年二月間前往搜索，查扣大麻成品重七七二克，市價約六十九萬四千餘元；另外還有六顆大麻種子、大麻植株、種植工具等。
檢警發現陳利用學生宿舍內衣櫥作為簡易烘乾大麻葉工具，他已販售一百公克大麻，不法獲利四萬元。
亞太創意技術學院是歌手蕭敬騰母校，因少子化與經營問題，二○一九年間由教育部行文停辦，但因校產、債務等糾紛未解，迄今未退場，偌大校園成空城，衍生竊案等治安問題。
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