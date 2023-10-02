蕭敬騰母校 移工躲廢校種大麻被訴

2017年司改國是會議決議，將設立國家級司法科學委員會，檢討現行鑑定制度缺失，提供完善鑑識服務，但這個委員會至今無明顯動靜，建立完善的鑑識科學體系有多重要？日前台灣冤獄平反協會舉辦一場跨國的座談會，美國德州司法科學委員會總顧問Lynn Garcia，分享一起十餘年前的殺人案，由於扣案的生物證據未冷藏而變質，導致原本死刑判決被上訴法院推翻...

2023-10-01 11:00