聽新聞
test
0:00 / 0:00

房客輕生淪凶宅 房東求償勝訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

黃姓美容師在租屋處不治，最高法院認為她可預見房屋會成為凶宅，仍選擇這麼做，具間接故意，判母親要賠償房東損失。圖／聯合報系資料照片
黃姓美容師在租屋處不治，最高法院認為她可預見房屋會成為凶宅，仍選擇這麼做，具間接故意，判母親要賠償房東損失。圖／聯合報系資料照片
黃姓美容師在租屋處輕生，王姓房東因房屋成為「凶宅」貶值，向黃母求償一五九萬餘元；一、二審法院認為黃母非連帶保證人，判王男敗訴，但高雄高分院更審認為，黃女死前具識別能力，可預見輕生會讓房子變凶宅，具「間接故意」，逆轉改判王男勝訴，黃母應在黃女遺產範圍內賠償損失。可上訴。

此案王男在橋頭地院審理時，主張房子因黃女輕生，價值打六折還難以出租，黃母是黃女的繼承人，當時黃女看屋時也是黃母陪同，並在租約上簽下連帶保證人，因此對黃母提告，求償二百萬元損失。

橋院審理時，認為王男僅提供其他房客租約，並未舉證黃母曾在連帶保證人一欄簽名，且黃女輕生後隔月，房屋就以同樣租金租給其他房客，顯見房屋並未貶損，判王男敗訴。

二審時，高雄高分院合議庭重新鑑價，認為房屋確因黃女輕生貶損一五九萬餘元，但王男事後曾傳訊給黃母稱「她很照顧這個家，謝謝你女兒用心照顧房子」，認定黃女並非故意輕生造成房價受損，加上黃母非租約保證人，駁回上訴。

王再上訴，最高法院以黃女輕生時是否具識別能力，二審未詳加調查審認，僅依黃女輕生時不可預見房子會成為凶宅，做出不利於王男判決，判決理由並不完備，發回更審。

更一審認為，黃女輕生導致房屋成為凶宅，損己不利人、欠缺社會效益，背於善良風俗；雖黃女生前曾至身心科求診，但她仍具有識別能力，顯然可認知輕生將導致租屋處成為凶宅，具有「間接故意」。

合議庭認為，王男因房屋成為凶宅受損，與黃女輕生具因果關係，黃母為黃女繼承人，判黃母應在黃女遺產範圍內，賠償王男房屋貶損損失。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

明揚 屏東

延伸閱讀

房客在租屋處不治 房東向其母索賠 因「間接故意」勝訴

人間悲劇！年輕夫婦服毒亡留3子女 死前拍片曝驚人內幕

五互龍海吸金200億案 自救會陳情怒控陳家「惡意脫產」

澎防部機步營上士昨輕生送醫不治 死因軍方調查中

相關新聞

蕭敬騰母校 移工躲廢校種大麻被訴

越南籍陳姓移工三年前入境台灣，去年涉嫌從網路購買大麻種子、種植工具，挑選已停辦的「亞太創意技術學院」，在廢棄學生宿舍內種...

房客輕生淪凶宅 房東求償勝訴

黃姓美容師在租屋處輕生，王姓房東因房屋成為「凶宅」貶值，向黃母求償一五九萬餘元；一、二審法院認為黃母非連帶保證人，判王男...

疫情失業到山上「電魚」 遊覽車司機不甩緩起訴…遭判拘役

新竹縣61歲朱姓遊覽車司機3年前因疫情無班可上，竟夥同2名好友跑到五峰鄉深山電魚，且一電就是10台斤。警方獲報趕往現場，...

中秋連假防酒駕！台南市中西區取締14件

中秋連假期間，民眾享用佳餚與美酒之餘，仍有人心存僥倖酒後駕車，台南市警二分局在台南市中西區加強取締酒駕，共取締酒後駕車1...

房客在租屋處不治 房東向其母索賠 因「間接故意」勝訴

王姓房東將房子租給黃姓美容師，黃女卻在屋內想不開自我傷害，王男認為黃女的行為害他房子變凶宅，向黃女求償159萬2883元...

因證據受損讓死刑判決被推翻 美國德州寇蘭案重審給台灣的啟示

2017年司改國是會議決議，將設立國家級司法科學委員會，檢討現行鑑定制度缺失，提供完善鑑識服務，但這個委員會至今無明顯動靜，建立完善的鑑識科學體系有多重要？日前台灣冤獄平反協會舉辦一場跨國的座談會，美國德州司法科學委員會總顧問Lynn Garcia，分享一起十餘年前的殺人案，由於扣案的生物證據未冷藏而變質，導致原本死刑判決被上訴法院推翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。