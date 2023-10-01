疫情失業到山上「電魚」 遊覽車司機不甩緩起訴…遭判拘役

新竹縣61歲朱姓遊覽車司機3年前因疫情無班可上，竟夥同2名好友跑到五峰鄉深山電魚，且一電就是10台斤。警方獲報趕往現場，當場查獲朱男等3人和大批魚獲。原本檢察官已緩起訴處分，但朱男未依規定提供義務勞務，遭檢察官撤銷緩起訴，新竹地院依違反漁業法判處朱男拘役40日，易科罰金4萬元。

判決書指出，朱男在2020年3月22日上午8時許，攜帶電魚工具電瓶1個、線圈1組、竹簍等，前往新竹縣政府公告禁止採補魚類的五峰舊檢查哨至清泉大橋間溪流行水區電魚。

朱男將電魚工具連接電瓶、線圈後伸入溪水中釋放電力，待溪水中的魚類因感電而短暫喪失或降低活動能力後，再由另外2名友人將魚撈起放置於竹簍，3人共捕獲共10台斤漁獲，警方獲報後循線調查找到3人。

法官認為，朱男不思保育，未經許可使用電氣設備採捕水產動物，不顧此舉可能對自然生態環境造成危害，所為實屬不該。且本案原經新竹地檢署檢察官緩起訴處分，但朱男未依規定提供義務勞務，遭檢察官撤銷緩起訴處分，顯未珍惜原緩起訴處分，最後依漁業法非法採捕水產動物罪處朱男拘役40日，易科罰金4萬元。