中秋連假防酒駕！台南市中西區取締14件

中秋連假期間，民眾享用佳餚與美酒之餘，仍有人心存僥倖酒後駕車，台南市警二分局在台南市中西區加強取締酒駕，共取締酒後駕車14件14人，其中9件9人酒測值超標，被依公共危險罪嫌法辦。

連假期間警方在易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，並加強宣導代客駕車、指定駕駛、勿酒後駕車等防範措施。

在強力執法同時，並針對改裝噪音車嚴加稽查取締及通報召檢，展現執法決心與能力，9月28日至10月1日期間共計取締酒後駕車14件、取締及通報改裝噪音車8件。

台南市警二分局說，取締酒駕「零容忍」，民眾切勿存有僥倖心理，呼籲汽機車所有人及同車乘客應善盡勸阻飲酒者駕車的責任，依現行的道路交通管理處罰條例，明定駕駛被驗出酒駕，年滿18歲的同車乘客處600元至3000元罰鍰，新法修正後，罰鍰提高為6000元以上至15000元以下罰鍰。

另同車乘客為車主，則與酒駕駕駛人同受酒駕罰則1.5萬元至12萬元，吊扣牌照3個月，新法修正後為吊扣牌照2年，警方將持續嚴正執法，防制事故發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康