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船長被控運毒囚2966天 無罪獲千萬補償提複審再領296萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東籍漁船「得利10號」涉嫌走私海洛因磚16塊，船長陳火盛被判刑18年入監，後來逆轉改判無罪定讞，陳火盛無辜被囚2966天，聲請刑事補償6800萬元，高等法院高雄分院裁定每日4000元、合計給付1186萬元，他不滿意聲請複審，經合議庭重裁，改以每日補償5000元較佳，陳火盛可再獲296萬6000元補償。

檢方當時調查，陳火盛與林進龍、趙鳳珠、林金群、謝龍宗等人涉嫌從菲律賓走私海洛因磚，將16塊海洛因磚夾藏在3台DVD機內，經「得利10號」走私來台。

2009年5月18日，陳火盛駕駛「得」船到達菲律賓納卯港，林金群等陳火盛抵達後，將裝有3台DVD的紙箱交給陳火盛，要陳將紙箱交給林進龍拿去維修，並由林聯絡趙鳳珠領取該紙箱。

同年5月27日，陳火盛駕駛「得」船返抵屏東東港碼頭，隨依林金群指示聯絡林進龍前往領取紙箱，林再連絡趙鳳珠，趙再轉告謝龍宗前往領取，同日下午5時許，謝龍宗前往林進龍住處領取紙箱時，被埋伏的刑事局員警查獲，當場在DVD機台內找到海洛因磚16塊。

全案經法院審理，涉案的趙鳳珠、林金群、謝龍宗被依運輸第一級毒品海洛因等罪，判有罪確定，陳火盛也因此案被判18年定讞入監服刑，至於林進龍，經提起再審後重新調查，最終獲判決無罪確定。

林進龍無罪後，冤獄平反協會協助陳火盛提出再審，高雄高分院裁定重啟再審程序，並停止執行，陳火盛隨即獲釋，此時已遭關押近2966天。

再審期間，高雄高分院傳訊關鍵證人林金群出庭，認定陳火盛對於運毒一事不知情，最後判處陳火盛無罪。檢方再上訴，最高法院採信再審法院見解，駁回檢方上訴，陳火盛去年終獲無罪確定。

無辜遭押近3000個日子，陳火盛提出刑事補償，高雄高分院審理後，認為陳火盛有走私前科，在受託運送DVD回台維修，依現今經濟判斷DVD價格低，可以直接購買，根本不用遠從菲國運輸回台修理，陳火盛本人也有過失，裁定每日補償4000元，合計1186萬元。

陳火盛對於每日補償4000元不滿意，認為入監不僅失去自由，還不能出海捕魚，損失逾6800萬元，他也失去陪伴母親、家人的機會，因此聲請複審，認為補償應以每日5000元計算。

高雄高分院審理後，認為漁民若碰到同鄉駕船返台，基於互助多會委託將物品攜回台灣，陳火盛與林金群是同鄉，又認識很久，依據互助往例，陳火盛代林金群將DVD帶回台灣合乎情理，何況海洛因磚藏在DVD機台內，如果沒有拆卸機台，單從外觀看不出內藏海洛因。

合議庭綜合事證，認為陳火盛在全案並無過失，刑事補償應以每日5000元計算，合計1483萬元，扣除原先裁定的1186萬元，應在補償陳火盛296萬6000元。可再聲請複審。

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陳火盛（中）獲判無罪確定，刑事補償以每日4000元計算，他不服提抗告，高雄高分院裁定應以每日5000元計算，合計獲1483萬元補償。圖／聯合報資料照片
陳火盛（中）獲判無罪確定，刑事補償以每日4000元計算，他不服提抗告，高雄高分院裁定應以每日5000元計算，合計獲1483萬元補償。圖／聯合報資料照片

走私 屏東

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