高雄餐廳慶生喧譁女友勸不聽 嗆警3字經樂極生悲

莊姓男子昨晚和女友及友人在高雄左營區一家餐廳慶生狂歡，酒過三巡，因喧譁聲吵鬧，警方獲報到場，口頭柔性勸導，喝得醉醺醺的莊男未理會，女友趨前勸誡也不聽，連嗆警三字經和五字經，最後被警方壓制在地逮捕，生日宴樂極生悲！

警方調查，莊姓男子（43歲）因昨適逢生日，晚間和女友及一群友人在左營區華夏路與重信街口一家餐廳慶生，深夜近12時許，一行人因喧嘩聲太吵，友人勸莊男放低聲量，沒料，喝醉的莊男卻反而在場咆哮。

轄區左營警分局獲報餐廳有糾紛情事，出動快打部隊前往，警方到場後，了解只是莊男同桌飲酒友人勸阻他的脫序行為，原本出言柔性勸導莊男，但莊卻口出三字經辱警，友人欲將他請上車，莊不願上車，女友勸阻也不聽。

莊在車門前又連續嗆警三字經和五字經，警方當場將他壓制在地，依現行犯上銬逮捕；警詢後，依妨害公務罪將莊移送偵辦，度過難忘的生日夜晚。