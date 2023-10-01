不滿被開單上網教大家投訴督察室 開單警看到「笑一下」

台中一名男警嚴格執勤開違規罰單很出名，從台中市區被調到海線，一樣堅持原則，他說自己最近又「開比較兇」，又被上網公審，有民眾教大家奇葩的救濟方式，教大家向警局督察室投訴，他被記「120點就會被踢掉，GG」，男警看到留言後，寫著：「我真的有笑了一下」。

男警說，他最近開罰單比較凶，又被放到網路上公審，他每次看這些公審文章，都會看完底下的留言，常有人教一些奇葩的救濟方式，這次網友寫「120點踢掉GG」，他真的有笑了一下。

他表示，民眾投訴警局督察室，也只是轉到分局督察組交辦調查，他強調，主張他人也有違規也沒用，因為不能主張不法平等；違規事實明確改申訴員警態度不佳，只會讓他提供秘錄器畫面查證，然後多一支嘉獎。