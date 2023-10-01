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買夫妻塔位誤信轉售獲利 加碼400萬買塔位、墓地打水漂

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

許姓男子向想購買夫妻塔位的陳姓男子設下連環圈套，挪用陳男購買夫妻塔位44萬元後，佯稱轉售獲利，騙陳又投資約400萬元買更多塔位及墓地。陳男後來要求許支付保障獲利金，許沒付，還誘使陳再投資1000萬元，陳才警覺上當。基隆地方法院審理後，依侵占、詐欺取財罪，判許應執行2年2個月徒刑，不法所得411萬4千元均沒收，全案可上訴。

判決指出，陳姓男子想買2個靈骨塔位與妻子自用，透過周姓友人介紹認識許男。陳姓夫妻2018年初隨許到台北聖城參觀後，陳委由許購買2座塔位，並匯款給許44萬元，但這筆錢被與許合夥的姪子提領他用，未購買塔位。

許男數日後向陳說，已用52萬2000元轉售塔位，讓他獲利8萬2000元。許姓叔姪遊說陳男繼續投資靈骨塔位，並帶陳姓夫婦到台北聖城選購。許向陳說購買多個塔位即可享有6折優惠，陳最後決定購買11座塔位，打6折後總價280萬2000元，加上管理費共30萬8000元。

扣除許佯稱已出售2座塔位52萬2000元後，陳又匯款258萬8000元給許男。許只向台北聖城公司購買5個塔位，總價123萬6000元，並把所有權狀交給陳男天富，其餘款項被許姓叔姪花用殆盡。

許男食髓知味，2018年7月間又遊說陳男投資金石園墓地興建工程，在陳去金石園參觀時，謊稱編號1101、1102、1103土地分由企業人士、前任議員等人購買，打算興建土葬墓地，尚缺資金500萬元，保證每年獲利12%。

陳天富心動想參與投資，但跟許說手上現金不足，許佯稱可代轉售先前購買的11座靈骨塔位，籌得資金324萬8000元，因可先領得首期6%獲利30萬元，其中28萬元轉為投資款，僅需再付差額147萬2000元。

陳男因此將先前取得的5個塔位所有權狀交給許男，再分兩筆共匯147萬2000元給許男。許姓叔姪把錢領出花用，並未投資金石園墓地興建，但以公司名義與陳簽立合資協議書取信陳男。數月後許男再向陳誆稱，墓地投資者中有人要取回100萬元，若陳承接，扣除首年獲利金12萬元，加上退出者的違約金3萬元，僅需再支付85萬元，陳信以為真如數匯款。

陳男在2019年8月間要求許男支持墓地開發6%獲利時，許稱投資款項是由姪子處理，但許的姪子否認代陳參與金石園投資案拒付。事隔3個月，許向陳說，某企業家加買陳投資墓旁的土地，遊說陳再投資1000萬元。陳到此時才察覺不對勁，詢問金石園得知許男說的是謊話，又向台北聖城查詢，得知許僅代他購買5座塔位報案，檢察官偵查後起訴。

法院查出，台北聖城僅有陳男購買5個塔位的資料，並無陳男購買夫妻塔位及另6個塔位資料。許辯稱陳匯的餘款在他姪子帳戶，但他姪子供稱款項均依許匯款或提領完畢，到今年8月28日審理期日，許男仍未訂購陳選定的8個塔位，也沒將款項返還陳男。

金石園墓地投資部分，根據陳男等人證述，加上墓園業者稱，並未與許姓叔姪簽訂任何契約，或出售墓地嚮對方，法院認定許男以不實墓地投資資訊二次詐取陳男投資款。

許姓男子利用話術詐騙陳男購買及投資塔位、墓地，基隆地方法院審理後，依侵占、詐欺取財罪，判許應執行2年2個徒刑。記者邱瑞杰／攝影
許姓男子利用話術詐騙陳男購買及投資塔位、墓地，基隆地方法院審理後，依侵占、詐欺取財罪，判許應執行2年2個徒刑。記者邱瑞杰／攝影

基隆 侵占

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