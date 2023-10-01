台1線卸貨害騎士撞上板台慘死 司機及廠長均遭判刑

黃姓曳引車司機去年3月載著黃豆到新竹縣送貨，為方便卸貨，竟在黃姓廠長指示下違規將拖板車車身橫跨在台1線外側車道上，自路緣計算共占用5.6公尺，一名官姓機車騎士因閃避不及，迎面撞上拖板車身死亡。新竹地院依過失致死罪判司機黃男5月有期徒刑、點接貨櫃的黃男6月有期徒刑，均緩刑2年。

判決書指出，去年3月25日上午10時46分，黃男駕駛營業用曳引車附掛營業用半拖車，至新竹縣一家公司送貨，並由黃姓廠長負責點接貨櫃，由於黃男車輛過長，黃姓廠長指示黃姓司機將曳引車與拖板車分離，留下拖板車部分車身靠近公司倉庫，方便公司人員下貨。

拖板車的車身自路緣計算，共橫跨外側車道上占用5.6米，黃姓司機並將曳引車駛至對向車道停放，等待卸貨完成。期間黃姓司機在路側擺放1個交通錐，黃姓廠長雖一開始有在現場指揮交通，但不久後就離開現場，導致現場未有任何有效防範措施。

不久官姓男子騎機車行駛至該公司前，因未充分注意車前狀況，不慎迎面撞擊橫跨在外側車道的拖板車車身，人車倒地送醫不治。

法官審理，大型車的前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得超過1公尺，並不得利用道路為工作場所、放置拖車，2人因過失導致官男不幸往生，親友內心承受莫大痛苦，並無端受司法程序折磨，本當從重量刑。