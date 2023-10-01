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8千通緝犯潛逃境外…缺防逃、緝逃機制 官警：台灣成逃犯天堂

朱國榮「跑路」可能促發這效應 戴電子腳鐐會越來越多

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

出身「大圈仔」的國寶集團總裁朱國榮違反證券交易法等2案，分別遭處16年、8年徒刑，案件上訴三審期間，70歲的朱放棄5億元保證金逃亡，台灣高等法院上月28日通緝。法院原裁定朱每晚至台北市三張犁派出所報到，朱上月8日即未現身，信義分局遲至12日深夜11點55分才通知法警。要犯逃了誰該負責？所長陳韋勲雖調職，爭議才開始蔓延。

羈押對侵害被告人身自由甚嚴重，實務上可採交保、責付、限制住居等替代方式確保被告日後到庭接受審判、執行，刑事訴訟法第116條之2第1項第1款即有「定期向法院、檢察官或指定之機關報到」的規定。「定期」則依案件情節而報到頻率不同，例如被當「共諜」審理的陸籍人士周泓旭，台北地院就裁定他每周一到派出所報到，毆打立委高嘉瑜的林秉樞，則是每天都得到派出所。

朱國榮脫逃後，有員警發牢騷「難道1個月後發現潛逃也要怪警察？」，還說即便每日報到，有意潛逃簽到後有24小時可逃亡，認為法院應檢討電子設備監控。但朱國榮屬「每日報到」的要犯，三張犁派出所遲了5天才通報，比起有其他派出所員警在報到人簽到時，拍照傳LINE給所長確認的管理方式，明顯鬆散、有疏失，懲處不能與「逃不逃得了」混為一談、畫上等號。

逃亡海外要有人、有交通工具接應，還要有在海外生活的本事，所費不貲，不是每個被告都是朱國榮般腰纏萬貫，到「指定機關」報到仍有一定程度功效。朱國榮號稱「身價百億」，他捨5億保證金換取餘生自由，警方遲了5天才通報法院，難杜民眾有縱放或耍詭串通之疑。

但依台灣「凡事丟給警察」的習性，讓警察的業務包山包海，過去警政署主張廢除被告到派出所報到的不成文規定，「調度司法警察條例」彷彿讓司法機關拿到「業務協助條例的空白支票」，也被認為不符時空環境。法務部則認為調度司法警察條例是為確保刑事訴訟程序正確運行，避免組織上無隸屬的檢、警無法貫徹偵查分工。

刑事被告科技設備監控執行辦法2020年才上路，在此之前交保的被告如何要求「依指定之時間及地點接受監控設備之配戴」是一大問題，突然回頭要求他們去特定地點配戴電子腳鐐，有強制、侵犯人身自由疑慮，也可能間接暴露法官心證。依實務來看，未來要如何讓法官、檢察官願意擴大使用科控設備才是亡羊補牢之法，經朱案教訓，預料被掛上電子腳鐐、電子手環的被告會「越來越多」。

科技監控執行辦法生效3年多，各級法院、檢察署合計共執行26案，使用率偏低。圖為監控犯人移動範圍的電子腳鐐。圖／聯合報系資料照
科技監控執行辦法生效3年多，各級法院、檢察署合計共執行26案，使用率偏低。圖為監控犯人移動範圍的電子腳鐐。圖／聯合報系資料照

警察 朱國榮 司法

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