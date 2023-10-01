提高防逃效果 科技設備監控須和警方錄影監視系統介接

「科技設備監控必須和警方錄影監視系統介接！」律師張道周認為目前獨立運作的科控設備最好能和如天羅地網般遍布的路口監視器結合，一旦被告脫逃，才能馬上鎖定位置、迅速掌握行蹤。

刑事訴訟法第116條之2第1項第4款規定當法院許可停止羈押時，可命被告「接受適當之『科技設備』監控」，因科技日新月異，條文對「科技設備」並沒有明定為何，包括電子腳鐐、電子手環、監控手機、電子圍籬等設備都算，張道周認為即便利用警方的錄影監視系統輔佐，也符合文義。

張道周指出，就算被告破壞監控設備，至少系統能顯示最後現身地點在何處，結合監視系統搜找，會比通報警方拘捕來得有效益。

但，何以刑事被告科技設備監控執行辦法上路3年，檢、審的使用率奇低？有些法官、檢察官擔心裁定科控被告後，必須隨時留意信息，不得安寧。一名地檢署檢察官埋怨，因系統常有誤報，被搞得精神分裂、壓力很大；有法官表示，因科控的被告住在屏東縣牡丹鄉，當被告要到屏東市區，唯一路線是瀕臨台灣海峽的屏鵝公路，結果監控系統一路發出警告，人心惶惶。

有法院院長表示，如果法官願意使用科控設備，有些案子可以減少羈押，對人權也有保障，如何減少系統誤判、提高精準度，也必須倚靠使用者提出反饋才能對症下藥優化；但這不代表只要靠科控設備就萬無一失，任何設備都有其侷限性。

台灣高等法院9月23日特地向法官們解釋，依刑事被告科技設備監控執行辦法規定，是「指定人員」負責接收科技設備監控信息，不是由法官「自行攜帶設備」，鼓勵法官擴大使用。舉高院為例，能24小時接收科控信息的地方就是法警室，當出現異常信息，由法警通報法官處理，法官再請警察、入出國管理、海岸巡防機關或該案移送或輔助偵查的司法警察機關協助。

據司法院統計，目前接受科技設備監控的案類未特定，包括詐欺、詐欺、組織犯罪防制條例等被告都有，也不代表接受科控的被告就不用定期到派出所報到，兩者並存不悖。