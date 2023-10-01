通緝犯在菲遭綁性侵 獲救搞失蹤

菲律賓警方8月救出一名遭中國嫌犯綁架性侵的台灣女子，但她事後行蹤不明。台灣警方運用臉部辨識，發現這名女子為台灣詐欺通緝犯。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。 台灣籍陳姓女子八月在菲律賓遭大陸籍男子綁架，期間兩度被性侵，台灣籍男友人匿名向菲國警方報案，救出陳女並逮捕兩名大陸嫌犯；不料陳女卻謊報身分，隨後消失不見，菲警找不到被害人，只好向台灣駐菲代表處請求協助，台灣警方根據菲警提供照片，進行人臉辨識，才發現陳女是通緝犯。

菲國經我方協助確認陳女（卅五歲）身分，一個多月後發現她藏匿菲國班巴加省的克拉克地區，菲警協同移民局人員，前天上午持移民逮捕令查獲陳女，目前陳女被送到菲國移民局外國人收容所，等待驅逐出境。

據了解，陳女因詐欺罪遭台中地院通緝，她前陣子到菲律賓馬尼拉市，疑從事博弈或詐騙，與大陸人發生糾紛。

今年八月中旬，陳女在大馬尼拉地區馬拉邦市被七名大陸男子綁票，被迫匯款十二萬四千多美元到指定帳戶，期間更兩度遭性侵。

陳女的台灣籍男同伴，用匿名方式向菲國警方報案，菲國警方根據陳女的手機訊號定位，救出陳女並逮捕兩名大陸男子。

陳女被救出後，擔心自己的台灣通緝犯身分被揭穿，向菲警謊報英文的王姓假身分及生日，還未完成提告程序，就說要先休息，離開警局後就消失不見。

菲國警方找不到陳女，因兩名大陸嫌犯在押，被害人卻行蹤全無，案件偵辦陷入尷尬，八月廿日求助我駐菲律賓代表處，詢問是否知道陳女身分。

代表處將菲警提供的陳女照片傳回台灣，台灣警方動用人臉辨識系統，確認陳女的通緝犯身分，菲警追查月餘，前天查獲陳女。