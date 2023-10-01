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一夜中彰投8地縱火 婦被訴8殺人未遂

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

周姓婦人因與親友發生糾紛，半夜騎車載四桶汽油，前往台中梧棲彰化伸港、彰化市、南投草屯，最後繞回台中大里等地，連續朝八個住宅縱火、燒傷五人；檢方認定周婦主觀上有殺人故意，近日依八個殺人未遂罪起訴，建請法院從重量刑。

周婦（六十歲）今年七月二日想到和林姓男子有感情糾紛，準備四桶汽油、瓦斯噴槍，凌晨兩點多騎車到林母的梧棲住家外潑灑汽油，造成牆面燻黑、磁磚剝落，多輛汽機車燒毀。

廿多分鐘內，周婦又騎車到彰化伸港鄉，朝不認識的姚姓住戶家門縱火，凌晨三點多又到彰化市彰新路，向不認識的郭姓住家鐵門潑汽油點火，導致對方一家三人燒燙傷、吸入性嗆傷及一氧化碳中毒

接著周婦轉往彰化市一德南路友人的工廠縱火，凌晨四點多再前往哥哥在南投草屯住家門前點火，造成哥哥全身多處燒傷，屋內也多處被火勢波及，之後又跑到姊姊在草屯住處朝大門淋汽油點火，害姊姊手臂燙傷。

之後周婦騎車回到台中，跑到大里區蕭姓親戚家點火，最後想到和一間宮廟主委有糾紛，轉往宮廟前縱火。

檢方調查，周婦一夜騎超過七十五公里，接連到八處縱火釀五人受傷，所幸所有住戶順利逃出，周婦事後帶著兩瓶沒用完的汽油向警方自首

檢方偵訊時，周婦辯稱潑汽油時「不知有人在裡面」，點火都在門外，只是想嚇他們；檢方認定，周婦雖符合自首減刑要件，但卻基於私人恩怨，趁被害人熟睡連續縱火，其罪難恕，應從重量刑。 

縱火 彰化 梧棲 自首 一氧化碳中毒 親戚

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