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6歲兒遭父毆打 泡澡暈眩溺斃

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中地檢署。圖／本報資料照
台中地檢署。圖／本報資料照
徐姓男子認為六歲兒子不聽話，連續用衣架狠抽、逼赤裸罰站，還對待幼童以軍事化口吻命他「喝水喝到第五壺」，否則就沖冷水，拿塑膠箱裝滿溫熱水讓兒子泡澡，男童被打到暈眩癱軟沉入溺斃，台中地檢署解剖發現男童新舊傷遍布，近日依對未滿十八歲之人凌虐致死罪起訴徐男，全案依國民法官程序審理。

檢警調查，男童原由祖母照顧，徐男（卅七歲）直至二○二二年十二月才將兒子接回豐原住家，沒多久就以小孩不服管教為由教訓處罰，徐男今年農曆年後常一手抓住男童，另一手再持凹折的衣架朝男童臀部、背部連續狠抽。

今年三月間，徐男再拿衣架抽打兒子，還命令「喝水要喝到第五壺」、「吃飯要快」，「不能讓老師和父母生氣」，恫嚇若違反就要被冷水沖洗、冷水浸泡處罰。

起訴指出，徐男五月間又情緒失控，要兒子舉寶特瓶高過頭、赤裸罰站，並繼續用衣架、傳輸線狠抽，把男童打到頭、臉及四肢都有大面積瘀傷，引發橫紋肌溶解，但徐男不帶兒子就醫，反而逼其繼續罰站，又怕幼兒園教師發現，乾脆禁止兒子去上學。

今年六月一日，徐男明知兒子被打到暈眩無力，卻拿一個長六十公分、寬四十三公分，高卅九公分的塑膠收納箱裝滿溫熱水，命兒子在裡頭浸泡，不定時用蓮蓬頭朝他頭沖淋溫熱水。

男童身高僅一百廿公分，被打到孱弱無力，徐男容任兒子泡溫熱水超過半小時，還用蓮蓬頭澆淋熱水，把兒子燙到手腳脫皮，徐男後來驚見兒子溺水，緊急送醫搶救不治，徐案發後遭檢察官聲押獲准。

國民法官 幼兒園 溺水 檢察官

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